【港版國安法】政協引述韓正指國安法事在必行　否則香港將永無寧日

▲ 主管港澳事務的國務院副總理韓正。（資料圖片）

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上接見港澳政協委員，歷時約一個半小時。據了解，韓正在會上解說人大授權常委會為香港維護國家安全立法的事宜。有政協引述韓正表示，中央由去年四中全會已下定決心，要建立香港的維護國家安全制度，形容是事在必行，中央有堅定決心立法和執行，否則香港將永無寧日。

據了解，韓正的內容主要分兩部份，首先講述中央政府的工作報告，以及國家政治經濟方面的形勢，韓正於會面中提到，在新冠肺炎疫情後，現時國家的生產量已恢復正常水平的95%，對國家未來的經濟有信心。

至於第二部份，則集中講述目前香港情況。有政協指，韓正在會上首先介紹香港「國安法」的立法背景，指去年香港反修例風波，受「黑暴」衝擊，街頭暴力及本土恐怖主義亦日益猖獗，成為國家安全的「突出風險」；而基本法第23條立法一直沒有落實，中央對國家安全有最終責任，必須成立香港維護國家安全法律及機制，堵塞漏洞。

據了解，韓正於會上花大篇幅指出，有關立法只針對四種危害國家安全的罪行，針對少數違法份子，並強調立法是為保護大多數市民，讓市民安居樂業。

韓正又指出，香港「國安法」立法的必要性和合法性，表示做法是為香港好，已考慮過不同因素，包括國際社會的聲音，形容是中央的慎重決定，並表明中央會繼續堅持維護「一國兩制」，立法亦是為確保「一國兩制」朝恆穩致遠的方向邁進。

有政協亦引述，韓正提到，香港正面對許多深層次矛盾，但要有穩定的社會，才可以凝聚共識解決矛盾，立法正是為了社會能維持穩定。他強調中央重視香港，以及香港作為國際金融中心的地方，相信香港有良好的基本因素，包括人才和法律，令大部份人和國家仍對香港有信心。

據了解，會上有份發言的港區委員約有6至7人，包括政協常委林建岳、林淑儀，以及委員陳清霞、高永文和吳換炎等。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明及中聯辦主任駱惠寧亦有出席會面。

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記者：李淇