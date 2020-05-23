【眉頭不再猛皺】杜麗莎開Live自彈自唱金曲送暖　11歲輟學養家樂觀面對人生高山低谷

▲ 杜麗莎人生遇不少困難，以樂觀心態面對闖過難關。

現在身處海外的杜麗莎在香港時間昨天（5月22日）晚上10時左右，於她的facebook專頁開live，自彈自唱金曲，當中包括《What A Wonderful World》、《甜蜜蜜》，以及杜麗莎自己的代表作《眉頭不再猛皺》等，周慧敏、王祖藍、李亞男等都有捧場欣賞。

現年63歲的杜麗莎仍然不改「大笑姑婆」的開朗性格，在開live時除唱歌又以三文兩語與網友互動，而且不時開懷大笑，十分愉快。

事實杜麗莎人生經歷不少高低起伏，正因為她性格十分樂觀，步過難關。

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杜麗莎輟學養家

杜麗莎原名Tesesa Carpio，母親是上海人，爸爸Fernando Carpio是在香港夜總會工作的菲律賓鼓手。杜麗莎是家中長女，有三妹一弟，她在小學升中試成績不錯，本可升讀聖保祿女校，卻為幫補家計而輟學，只11歲便隨父親四出登台演唱唱歌。

年少的杜麗莎亦因此感自卑，曾在《經濟日報》訪問中說：「中國人社會一直都看不起做歌手，特別是我11歲出來唱歌養家，所以一直不敢稱自己是歌手。」儘管如此，她從來沒有抱怨家庭，甚至也表示因此磨練出唱功。

杜麗莎在60年代被發掘當歌手推出英文碟，初出道時成績很好，多次獲得金唱片銷量，可是在70年代末，杜麗莎毅然放棄事業，跟男友到美國結婚成家，誕下女兒T.V. Carpio。

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▲ 杜麗莎和大女T.V.（左）感情非常好。（取自杜麗莎facebook）

傾注失落心情唱《假如》

80年代，杜麗莎偕同家人回流香港，不過當時已由張國榮、梅艷芳、譚詠麟雄霸樂壇，1983年杜麗莎和丈夫斥巨資舉行紅館演唱會，卻票房失利，嚴重虧蝕，其實此時夫妻感情已有變，最終離婚收場。她曾滿懷感觸說：「當年老公想用我的名賺錢，又或者他是想藉此挽救我們的婚姻吧，總之由籌備至開演唱會整個過程都很不開心。」

經歷過低潮後，杜麗莎在演唱名曲《假如》傾注當年失落心情，結果大受歡迎，在80年代樂壇穩佔一席位，其他代表還有《眉頭不再猛皺》、《仍然記得嗰一次》等。在2008年，杜麗莎獲香港電台頒本地樂壇最高榮譽的金針獎。她亦偶有幕前演出，比如電影《開心鬼》、《行運超人》及電視劇《蓋世豪俠》、《公私三文治》等。

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▲ 杜麗莎首次演電視劇是1989年的《蓋世豪俠》，飾演皇甫二娘。

杜麗莎長女盡得媽媽真傳

杜麗莎後來在加拿大跟外籍男友Andreas 再婚，婚後誔下兩女Alexias和Serena，組織幸福家庭。

90年代杜麗莎除幕前演唱，亦教授圈中歌手唱歌，如林憶蓮、鄭秀文、許志安、梁漢文、鄭融、關心妍、薛凱琪、梁詠琪、王祖藍都曾是她的學生，並開設杜麗莎國際演藝學院。

至於杜麗莎跟前夫所生的長女T.V.，跟杜麗莎感情要好，早年大女留在美國發展演藝事業，曾演出音樂電影《戀愛心曲》（Across the Universe），現時T.V.多留在香港工作，也會跟隨杜麗莎表演。

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▲ 杜麗莎曾在演唱會上，穿上婚妙跟現任丈夫放閃。（經濟日報圖片）

提到女兒，杜麗莎曾在《經濟日報》訪問感歎：「唉，我後悔她細個時打得她太多！但她現在都很多謝我，說我教得她好好，令她有責任感，面對陌生人也有信心。」不過，杜麗莎亦感恩現時家庭和人生都十分美滿。

杜麗莎女兒T.V. Carpio(Teresa Victoria Carpio)在美國出生，能唱能演，曾參演數齣美國電影、電視以至參與百老匯舞台劇演出，如電影《戀愛心曲》。

遺傳了媽媽演藝DNA，曾翻唱The Beatles的《I Wanna Hold Your Hand》，結果一炮而紅，影片現時已達200萬觀看次數，被大量網民激讚歌喉驚為天人。\

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