【世上只有】田蕊妮憶與亡母共度最後時光　阿田：這種親密世上沒另一東西可代替【有片】

▲ 田蕊妮回憶亡母最後階段。

陳志雲的Youtube慈善節目《Stephen‧傾》首集邀請視后田蕊妮當嘉賓，演得又唱得的田蕊妮更在節目中一展歌喉。在訪問環節中，田蕊妮提及因胃癌離世界的母親時更是哭成淚人，令人感覺揪心。

主持人陳志雲問到田蕊妮與媽媽關係時，田蕊妮表示與媽媽關係很好，卻也複雜：「我相信是很多母女之間會發生的，媽媽在時候，她的關心、問候，你永遠會覺得很煩，好似『管住晒』。但當她有些甚麼需要我的時候，又會覺得，這種親密，世界不會有另一樣東西可以代替到。」

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▲ 陳志雲訪問田蕊妮。（《Stephen‧傾》截圖）

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愛需要及時

田蕊妮回憶媽媽是怕痛又貪靚的人，曾目睹另一個親戚化療的情況非常擔心，所以田蕊妮在媽媽完成切胃手術後陪她看氣功和中醫調理身體。

可惜媽媽在幾年後癌症復發，田蕊妮為了抽多點時間陪媽媽，推掉很多岀國拍的節目和劇集，更搬回家和媽媽同住照顧媽媽。然而，媽媽無論田蕊妮工作到多夜，也會等她回家。

▲ 田蕊妮回憶亡母。（《Stephen‧傾》截圖）

後悔因事業忽略家庭

田蕊妮在自己主持的節目《女人四十》曾提及，只30多歲時只顧衝事業而忘記所有事，包括家人和朋友：「有天回家，突然覺得媽媽老了，之後她便有病，她在我38歲時走（逝世）了。」

▲ 田蕊妮與父母合照。（網上圖片）

田蕊妮媽媽韓美枝在2016年，田蕊妮在《來自喵喵星的妳》開拍前夕癌症復發病逝。當時田蕊妮當時曾在Facebook寫道：「母親大人，在您的懷抱裏我是多麼的安全，幸福！謝謝你給予我的愛！希望您在人生的最後這段路途中，我也能讓您感到幸福！永遠懷念！媽咪，我愛您！」

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