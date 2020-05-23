【最美媽媽】楊秀惠寶貝女滿月　首騷大肚照紀念二為一體的美好時光

▲ 楊秀惠於上月底在馬來西亞誕女。

去年10月宣佈結婚，今年4月在馬來西亞秘密誕女的藝人楊秀惠，自農曆新年在馬來西亞過年後，便因新冠肺炎疫情未能返港，連告別作《十八年後的終極告白》亦未能出席宣傳。專心在家湊女的楊秀惠昨日就貼出佗B照，懷念與女兒二為一體的美好時光。

楊秀惠於上月底突然在社交平台宣佈誕下女兒VY，並指她的出生過程一點都不容易，不斷出現很多變數和突發事件，幸好最後成功出世。而在接近女兒滿月的日子前，楊秀惠就首次在網上貼出懷孕時的照片。

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▲ 楊秀惠貼出懷孕美照。（Instgaram圖片）

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最美孕媽

她寫道：

再過幾天VY就滿月了 雖然當時因為疫情等等因素，沒有機會拍攝專業美美的孕照，只能自拍，但只要能和肚中的VY拍照留念，媽媽就已經很心滿意足了 BB你要健健康康平平安安長大喔，媽媽愛你

從照片中可見，她除腹部隆起以外，手及身體都依然纖瘦，是每位媽媽都想的「只肥胎不肥人。而且，因為佗B，她的身材更顯豐滿，上圍明顯升級，絕對是美麗的孕媽。

而日前楊秀惠亦貼出抱B照，扎起頭髮的她少女味濃，而且產後已極速修身，完全不像剛榮升媽媽，仍然是停留在少女時代的楊秀惠。

不少圈中人都在照片下留言稱讚楊秀惠非常漂亮，朱千雪：「點解大肚都可以咁靚」、胡蓓蔚：「我依家先明白點解啲人話懷孕中的女人是最漂亮的」、黃翠如、黃智雯及譚凱琪等都大讚她是靚媽媽。

▲ 楊秀惠產後已很快修身。（Instgaram圖片）

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楊秀惠離巢TVB

現年35歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，之後獲TVB賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品為青春劇《赤沙印記@四葉草2》。近日，她在《十八年後的終極告白》演聾啞人士謝家倩，在拍攝前花了數月學習和練習手語，十分認真，演出亦獲觀眾大讚，可惜她也在本月中宣佈離開TVB，此劇亦成為她的告別作。

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