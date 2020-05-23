【患難見真情】炸雞店爆炸夫婦燒至重傷命危　情深夫用燒焦潰爛手寫字︰全力救妻

▲ 四川一名丈夫跟妻子燒傷入住ICU，他忍痛努力寫字示意要全力救愛妻。

患難見真情！中國四川一對經營炸雞店的夫妻遇上意外，店舖爆炸，兩人嚴重燒傷入住深切治療部，全身燒至焦黑的丈夫忍痛努力寫字予兒子，示意家人不要理會他，要全力拯救醫治妻子。夫婦的意外經歷被報道，很多網民大受感動。

據《成都商報》報道，四川成都一對盧氏夫婦在兩年前開設一間炸雞外賣店。於5月18日凌晨，炸雞的高溫令旁邊微波爐起火發生爆炸，盧氏夫婦兩人身焰火，熱油重度燒傷他們，一度出現休克。

入住ICU一度命危

兩人被送往成都市第二人民醫院燒傷科，丈夫頭面頸部、四肢、胸腹背及臀部燒傷面積72%，其中有30%達三級燒傷，而妻子則是65%全身多處二到三級熱油燙傷，並有中度吸入性損傷。兩人都在深切治療部，情況嚴重，一度命危。

盧氏夫婦育有2名孩子，20歲大兒子在福建打工了3個月，細女則就讀初中。大兒子知道爸媽發生意外，立即趕回成都照顧他們。醫生告知他父母日後的治療費用可能高達100萬人民幣（即約109萬港元起），龐大的醫療費吃不消，目前醫療費都是問親戚朋友借，並考慮將唯一的車抵押換取醫療費。

丈夫希望全力救妻

於20日，兒子負擔不起深切治療部的住院費，只好將父母轉入住普通病房。當天，爸爸對兒子一直抖手，原來是因為說不出話，表示想拿筆寫字。兒子找了一支黑筆，爸爸用燒傷後焦黑潰爛的手，忍受著痛楚斷斷續續寫出歪歪斜斜的字，包括︰「聽著」、「全力」、「媽」、「我無所謂」、「我感覺不行了」等。

在旁兒子看著爸爸努力地寫字，慢慢解讀，寫完「全力後」，爸爸寫了一個模糊的字，兒子就問是不是救治媽媽的意思，然後他點頭。兒子立即淚崩走出了病房，冷靜後他返回病房告訴父親︰

你一定要堅持，無論如何我也要治好你們。

情深丈夫感動網民

在病房，盧氏夫妻的病床靠近在一起，兒子和其叔叔分別照顧兩人。兒子沒想到一直看似平穩感情的爸媽，爸爸是如此情深，願意犧牲自己。很多網民知道盧氏夫妻患難見真情，大受感動，紛紛出錢支援他們的醫療開支，至21日已籌到50萬民幣（約54萬港元），足夠讓他們應急。

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責任編輯︰王明芳