【忍尿惹禍】女主播忍尿一日僅去2次廁所　患腎炎發高燒致敗血症昏迷3日險死【附醫生解說】

▲ 女主播忍尿一日僅去2次廁所，患腎炎發高燒致敗血症昏迷3日險死。

不少女性都有忍尿的壞習慣，但注意長期忍尿分分鐘會忍出病！一名台灣女主播近日在節目分享，自己曾因工作關係，連續多日忍尿，每日只上2次廁所，導致患上腎炎並發高燒，更引發敗血症，昏迷3日險死。有腎科專科醫生指出，忍尿會為腎臟帶來傷害，並可引致尿道發炎。

台灣女主播蕭彤雯近日在節目《醫師好辣》分享，2005年英國倫敦發生地鐵連環爆炸恐怖襲擊，她被派到當地採訪。當局為防再有炸彈襲擊，封閉所有公共廁所，以及快餐店的廁所，所以她在7日的採訪期間，每日起床後去過一次廁所後，就一整天不敢喝水，直至晚上回到酒店後才上第二次廁所。

蕭彤雯表示，在英國採訪7日期閒，沒有感到任何不適，惟回到台灣後，開始出現腰痛，起初她以為是在英國不慎扭傷，於是去接受針灸治療時，但進行針灸時痛得「從床上跳起來尖叫」，遂立即前往急症室求醫。當時她發高燒至攝氏39.9度，抽血後發現患上腎盂腎炎，並引發敗血症，需留院治療。

她住院期間，曾陷入昏迷3天，又反覆地發高燒，並不斷出現發冷、發熱的症狀，以及發炎的情況，需要接受抗生素治療，最終逐漸康復。

蕭彤雯又提到，醫生告訴她腎炎非常容易復發，故平常要多喝水、不要忍尿，若一旦出現類似症狀，即使輕微，仍要盡快求醫。結果不到半年，蕭彤雯的腎炎復發，但幸好盡早入院治療，情況很快好轉。

忍尿可致尿道發炎

腎科專科醫生譚國權曾接受TOPick訪問時，解構忍尿對身體的害處。他指出，因為尿含有毒素、雜質，如果這些東西長時間留在體內會影響腎臟。

其次，忍尿有機會帶來小便發炎，小便的其中一個目的是把細菌排出體外，如果不排尿，細菌逐步滋生，而細菌會經過尿道爬上膀胱，反之不忍尿，讓細菌早早沖出來，就可以避免尿道發炎。

譚醫生提醒，有尿意就要上廁所，並注意個人衛生，預防尿道炎。小便時亦有幾點要注意：

上廁所前，廁所板要徹底抹乾淨；

小便後要抹乾淨陰部，記得由前抹向後，不要由後抹向前，因為後方接近肛門，「向前抹」有機會把細菌帶到尿道；

小便要痾清、宜穿棉質內褲，月經期間勤換衛生巾等。

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責任編輯：羅嘉欣