【歎息橋】岑珈其為編劇代言人　黃綺琳打破第四道牆：說出角色心底話

▲ ViuTV劇《歎息橋》創新且有戲味，大獲好評！

ViuTV劇《歎息橋》現正熱播，不少觀眾大讚劇集創新且甚有戲味，憑電影《金都》成為出爐金像獎新晉導演的黃綺琳（Norris），身兼《歎息橋》的編劇及編審，她分享創作靈感，並解答箇中疑難。

編劇黃綺琳與兩位導演肥波（李紹波）和25（楊承恩）繼《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》後再度合作，以「羅生門」的方式製作《歎息橋》，大獲好評。

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▲ 劇中的角色會直接跟觀眾說出心底話。（ViuTV截圖）

▲ 劇集打破「第四道牆」，甚有新鮮感。（ViuTV截圖）

Norris接受TOPick訪問謂：「當時與25和肥波在《綠豆》的其中一集《羅生門》，我們都很喜歡那一集，講述瑪嘉烈有一晚沒有回家，被問及發生甚麼事時，趙子龍（潘燦良飾）和瑪嘉烈（周家怡飾）分別說出兩個版本，我們都很喜歡這個說故事的方式。」

她續指：「ViuTV其後也剪輯了一個版本，就是四位主角各自有自己版本的《綠豆》，我看畢後認為如果以大衛（林保怡飾）視點或瑪嘉烈視點去看那些事，應該不會這麼客觀，所以便想試試以這方式拍劇。」

寫實的劇情源自日常生活中，她說：「平時經常會聽到朋友說出一些經歷，特別是感情方面，男女雙方所說的版本一定不會是完全一樣的，所以覺得這現像很有趣。」

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▲ 以俯拍鏡頭紀錄Joyce（衛詩雅飾）和Thomas（林保怡飾）用餐過程。（ViuTV截圖）

▲ 黃定謙與邵美君演的母子雖然同枱食飯，在鏡頭的拍攝下卻好像很遠距離。（ViuTV截圖）

《歎息橋》運用各種不同的鏡頭，包括鐵框、影子及對稱鏡頭等，甚有新鮮感，其中打破第四道牆也為港劇中較少見的拍攝方式。

Norris認為：「角色對鏡頭說話其實不算很新穎，最早時期是於舞台劇出現這種抽離主義的做法，直接跟觀眾說出心聲，提醒觀眾是這個角色所說的故事。每集都以一個角色的視點出發，當他們的行為與想法不一致時，口不對心、言不由衷時，他們便可對觀眾說出其心底話。」

▲ 劇集內有不少對稱鏡頭。（《歎息橋》劇照）

▲ 鏡頭的構圖有助觀眾了解不同角色。（《歎息橋》劇照）

岑珈其飾演的Kevin是「編劇代言人」，Norris借Kevin的口說出不少心底話，「其實劇中很多演員都很喜歡，但為何選擇了由Kevin這角色說出自己的心底話呢？因為這角色的形象以及岑珈其的演法很適合去說一些比較直接的對白。」

她稱：「劇中大部分角色的行事都較為迂迴、隱悔一點，不像Kevin般直腸直肚，且跟珈其本身比較多想法和健談，既配合演員又配合角色，所以將這重任交給他。」

▲ 岑珈其飾演的Kevin為編劇代言人。（《歎息橋》劇照）

▲ 片頭的角色被遮蓋了半邊臉。（ViuTV截圖）

劇集的片頭為各角色的半邊臉，25認為：「每個人的內心都會有黑暗面，就如片頭般，每個角色的臉都被遮蓋了一半，每個人都會隱藏不被人知的一面，所以就以半邊臉方式呈現。劇集也顯示出，每個人都可能會隱藏了一些對自己沒有利或自己不想記起的回憶。」

本地畫家Paul Lung筆下的插畫能「以假亂真」，不少觀眾都誤以為插畫是照片，像真度極高。25最想表達的是：「Paul Lung最著名就是畫一些像真度非常高的畫，真得好像照片一樣，但其實不是照片來的。」

Norris說：「片尾選用畫畫元素，逐筆畫的展現方式就如劇情般一筆一筆地讓觀眾看清整個畫面、面貌。這次的敘事手法想很寫實地表達，說出人性的真實，但這始終是戲劇，所以對鏡頭說話也提醒了觀眾這不過是一套劇集，內含很多戲劇化的元素，真與假之間其實很玄妙。」

▲ 片尾的插畫像真度甚高。（Paul Lung IG圖片）

▲ 《歎息橋》編劇兼編審黃綺琳分享創作靈感。（陳家瑩 攝）

部分觀眾認為年輕版角色是另一個平行時空，Norris指：「年輕版與成熟版之間的相同之處為他們的英文名以及一些人物關係，但其實這是很普遍的，很多人都會叫Joyce、Thomas等，都是常會出現的名字，可以解讀為只是平行時空。」

她又謂：「我們甚至曾考慮加插一集陳健朗飾演的Thomas在比利時遇到林保怡飾演的Thomas，告知大家這可能是平行時空，不過最後25打消了這念頭，他覺得不需要這麼確切去說明這究竟是二十年前的Flashback還是另一個宇宙，想保留一些想像空間予觀眾。」

記者：梁樂欣

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