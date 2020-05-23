【新冠肺炎】韓正高度肯定港府抗疫工作　指「全世界都在考同一張試卷」

▲ 國務院副總理韓正。（資料圖片）

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上接見港澳政協委員，歷時約一個半小時。據了解，韓正在會上提及新冠肺炎疫情，並高度肯定港澳特區政府的抗疫工作，形容是展現「非常時期的魄力」。

有政協引述韓正指，自己每日起床時都會看看世界疫情，又提到新冠肺炎病毒的傳染性及擴散速度，都比2003年SARS病毒來得大及快。在防控疫情工作上「全世界都在考同一張試卷」，讚揚香港作為人口密集的國際城市，防控疫情工作做得好。

全國政協委員、食物及衛生局前局長高永文有份在會上發言，主要向韓正講解香港在新型肺炎的抗疫經驗。他表示，香港在汲取2003年沙士的教訓後，建立逾千張負壓病床，培訓大量傳染病的專科醫療人員，建立衞生防護中心和應變指揮架構，以及整體市民對新型肺炎的防疫意識高，在今次疫情初期盡量做測試，在未有封城下，亦能減少疫情的規模。

高永文同時有向中央建議，應該提升疾控中心的規格和權力，加強通報機制，又認為內地在制定整體疫情應變措施時，應包括抗疫和生活物採購，減少疫情初期因物資短缺而出現的恐慌。

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責任編輯：李淇