【港產口罩供應】港產口罩Simply Mask推彩色口罩　本月25日起網上登記每盒50個售99元

▲ 港產口罩Simply Mask推彩色口罩，本月25日起網上登記 $99/50個。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少有心人開設口罩廠，其中港產口罩廠「Simply Mask」推出彩色口罩，公司於Facebook專頁公佈發售詳情，口罩將於下周一（25日）至周三（27日）接受網上登記，再由內部抽籤程式決定發貨先後。

「Simply Mask」表示，將於5月25日中午12時於Facebook專頁上載Google form連結，登記時間為5月25日中午12時至5月27日中午12時。登記時間完畢後，會用內部抽籤程式決定發貨先後，強調與登記時間無關。

當口罩可以發貨後，「Simply Mask」會以SMS訊息通知購買詳情及進入網站籌號。每人每次只限購買最多三盒，每個呎吋的每種顔色只限購買一盒。付款成功後，約在7個工作天內發貨。

不過，「Simply Mask」提醒，是次發售的口罩均為取得國際認證，買家請自行決定風險。

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責任編輯：陳珈希