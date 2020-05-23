【港版國安法】380民主派區議員聯署促撤回　全體建制區議員：支持立法守護一國兩制

▲ 民主派（左）及建制派（右）區議員都分別發表聯署聲明。

全國人大正審議「港版國安法」，通過後會條例納入基本法附件三，由港府宣布實施。380名民主派區議員發表聯署聲明，表明將反對任何形式收緊民主自由的法例，又認為「港版國安法」將摧毀「一國兩制」，把香港的未來推向萬劫不復的深淵，強調必須立即撤回。

由逾380位民主派區議員組織的「18區民主派聯絡會議」在聲明中稱，特區政府去年強推《逃犯條例》修訂草案，引起香港人激烈反對及國際社會廣泛質疑，造成當下社會撕裂與官民對立的困局。

但當權者沒有反省其責任，反而指摘為追求自由奮身抗命的港人破壞社會安寧，製造輿論配合中共繞過本地立法程序，直接將「港版國安法」列入《基本法》附件三，使「一國兩制」淪為空談，香港的自由亦將化為烏有，強調組織將繼續發揮地區力量，聯結廣大香港人一同反抗。

另外，84位建制派區議員亦發表聯署聲明，指堅決支持有關法案。聲明指，香港回歸廿多年來，仍未能建立維護國家安全方面的法律制度和執行機制，於理不合，又指自去年中的修例風波以來，「暴恐勢力」持續在全港各區及議會內外，挑動製造暴力事端，明目張膽高舉「港獨」旗幟鼓吹分裂國家行為。

聲明強調，沒有國家安全，就沒有香港的市民安居、社會安寧、經濟繁榮，認為在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失的情況下，全國人大立法完善香港在維護國家安全方面的法律制度和執行機制，守護一國兩制、合情合法合理，並不影響絕大多數守法市民正常享有和行使法定的各項權利和自由，呼籲港人支持立法，止暴制亂、恢復社會安寧、讓香港重回正軌。

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責任編輯：李淇