中學生團體擬下周申請禁制令　禁止考評局改動應屆歷史科試題　

▲ 「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗表示將會申請司法覆核並申請禁制令，禁止考評局改動應屆歷史科試題​​​​​​​。（資料圖片）

香港考試及評核局(考評局)晚上發出新聞稿，宣布決定取消今屆文憑試歷史科備受爭議的中日關係試題；「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗表示最快下星期內將會申請司法覆核並申請禁制令，禁止考評局改動應屆歷史科試題。

【DSE歷史科】考評局取消涉中日關係爭議試題 以同卷試題評估考生最高分數



鄭家朗表示申請司法覆核主要是基於質疑考評局作出決定時有否涉及政治考慮，以及教育局是否有權干預考評機制。他續指即使相關法律程序會影響放榜，但責任都是基於教育局無風起浪，才會令社會對試題產生質疑。



TOPick早前亦有訪問應屆歷史科考生，考生W指該條題目是相當典型的評估題型，歷屆文憑試都有出現，他在考試前亦有特別操此類題型，應考時時花了約20分鐘作答，投資的時間比其他題目多，若取消會對他造成很大影響，估計會降一級，影響日後升學，感到非常擔憂，認為取消試題會對所有考生不公，「每個人在不同題目表現不同，取消一題無可能會是公平做法」。

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記者：郭家穎、馮琪雅