【變態獸父】11歲起遭父性侵曾懷胎6月逼墮胎　少女忍辱7年崩潰報警舉報親父

▲ 泰國一名18歲少女向警方報案，指11歲起持續多年被親父性侵。

傷害你最深的人竟然是摰親！泰國一名18歲少女近日向警方舉報父親，稱其11歲起持續多年被親父性侵，更曾懷胎6個月被逼墮胎，終鼓起勇氣指控獸父惡行。

綜合泰媒報道，一名18歲少女到警局報案，指自己從11歲開始就被父親的性侵，對方趁母親外出工作時下手，有時候在她洗澡時，甚至在路邊草叢或人煙稀少的深山裡侵犯她，一個星期約3次，持續至今達7年。

在受害少女12歲時，父親入獄後跟媽媽離婚，自己跟爸爸同住，自始父親更是變本加厲傷害她，以「媽媽另結新歡」為由，用性侵她去「報復」。之後父親認識女友，仍然會侵犯女兒，未有停止惡行。

不幸因姦成孕

去年8月，少女更因性侵而不幸懷孕，父親要求已懷孕6個月的她吃墮胎藥，卻未能墮胎成功，之後想盡各種不人道的方式，包括對女兒注射高濃度的酒精，將死胎排出。

7年來活在惶恐痛苦中，近日，18歲少女受不了折磨，決定向警方報案。獸父被捕，然而他起初否認性侵女兒，表示女兒是因為不滿他另結新歡忽略她，而編造謊言陷害他。最後，由於證據確鑿，獸父被收押等候裁判，而受害少女在婦女基金會接受心理輔導治療。

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責任編輯︰王明芳