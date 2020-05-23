【港版國安法】聶德權去信全體公務員　促顯擔當依法履行維護國安責任

▲ 公務員事務局局長聶德權。(資料圖片/馮漢柱攝)

特首林鄭月娥昨表明，港府會全力配合及支持「港版國安法」，即《全國人民代表大會關於建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的推行。公務員事務局局長聶德權今日(23日)向全體公務員發信，促公務員隊伍作為政府骨幹，顯示出應有擔當，依法履行維護國家安全的使命和責任，在特首領導下竭力做好維護國家安全的各項工作，令一國兩制的獨特優勢發揮得更好。

聶德權表示，對任何國家來說，國家安全立法都屬於國家立法權力。國家安全立法屬於中央事權，是無可置疑的。全國人大是國家最高權力機關，其決定具有最高權威和法律效力。

他強調，有關立法沒有修改《基本法》，亦無取代或排斥《基本法》第23條規定，香港應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務。故任何批評該《決定》違反「一國兩制」，或者令香港變成「一國一制」，都是站不住腳的。

聶德權又指，有關法律根本目的，是為了維護國家安全和香港繁榮穩定，絕不影響港人依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權，「有關《決定》不但沒有削弱『一國兩制』，反而是鞏固『一國兩制』」。

聶德權表示，推動第23條立法的工作，多年來被嚴重污名化，加上目前政治形勢，部分市民表示關注也是可理解的。相信公務員同事會明白，目前形勢下，從國家層面建立有關機制，堵塞香港國家安全法律漏洞，對確保「一國兩制」行穩致遠至關重要。

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責任編輯：李淇