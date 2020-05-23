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【醫護悲歌】女醫生懷胎8個月3次請產假遭拒 　終染新冠肺炎病逝一屍兩命

健康 16:30 2020/05/23

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女醫生懷胎8個月3次請產假遭拒 ，終染新冠肺炎病逝一屍兩命。

新冠肺炎全球大流行，各國醫護人員為抗疫疲於奔命。近日阿爾及利亞一名公立醫生女醫生，懷孕8個月仍在醫院待命，早前她感到非常疲累，多次向院方申請產假，卻遭到拒絕，結果在本月15日因感染新冠肺炎離世，孩子也胎死腹中。

綜合外國媒體報道，28歲的Wafa Boudissa在阿爾及利亞東部Ras El Oued醫院的深切治療部工作，她懷有8個月身孕，早前曾因感到疲累，先後3次向院方申請產假，但都一一被拒絕，只能繼續堅守工作崗位，最終不幸感染新冠肺炎，在上周五（15日）病逝，就連腹中胎兒也保不住。

Wafa離世的消息傳出後，隨即引起民憤，有數十名醫護人員到她生前工作的醫院外抗議，表達對她的支持，並要求醫院改善員工的工作待遇。而許多網民亦在社交平台上聲援，形容「這顯然是一起兇殺案」，又認為涉事者都應該被判入獄。

事後，當地衛生部部長Abderraham Benbouzid下令解僱涉事醫院的院長，並要求對Wafa的死亡進行調查。報道指，涉事者有可能因涉嫌謀殺罪而面臨判刑。Abderraham在慰問死者家屬時亦表示，不理解為何要讓懷孕女性在高風險環境下工作。

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責任編輯：羅嘉欣

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