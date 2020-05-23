【港版國安法】多國表示深切關注　駐港公署批有國家氣急敗壞妄加評論

▲ 外交部駐港公署網頁。

外交部駐港公署發表聲明，指全國人大宣布將建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制納入會議議程後，部分國家氣急敗壞地妄加評論、橫加指責、甚至語帶威脅，公署對此堅決反對。

「港版國安法」納入人大會議議程後，英國、澳洲及加拿大三國外長今日凌晨即發表聯合聲明，對中國計劃在香港實施全新的國家安全法例，表示深切關注，認為是削弱香港的法律地位。美國國務卿蓬佩奧亦發聲明，指任何侵犯香港自治及自由的決定，都不可避免地影響美國對「一國兩制」和香港的地位評估。

駐港公署發言人指，中方對外國社會的言論表示以嚴正批駁，並堅決反對，表示部分國家一邊自己說「國家安全」，一邊無理取鬧地破壞中國維護主權安全的努力，批評是典型的雙重標準和強盜邏輯。

公署認為，不論這些國家如何造謠撒謊，都不會改變香港社會愛國愛港的主流民意，也不會動搖中國人民維護國家主權和安全的堅定決心，呼籲國際社會正確看待中方維護國家安全，

支持中方全面準確貫徹「一國兩制」方針。

發言人指出，此次全國人大決定制定有關法律，針對的是那些分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港事務的活動，不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，又強調「一國兩制」方針不會變，特區高度自治不會變，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點 針對4類行為涉7項內容

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責任編輯：李淇