【告別大台】《飛虎之雷霆極戰》成告別作　陳明恩向TVB台前幕後道別

▲ 《飛虎之雷霆極戰》陳明恩約滿TVB。

因劇集《老表，你好嘢！》而令觀眾認識的「鬼妹仔」陳明恩，今日（5月23日）在個人社交媒體宣佈離巢，與TVB結束13年的賓主關係。最近熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》亦為陳明恩在TVB播出的最後作品。

▲ 陳明恩有份參與劇集《飛虎之雷霆極戰》演出。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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IG公佈約滿離巢

陳明恩在IG留言：「好開心有機會參與 TVB 《飛虎之雷霆極戰》， 可以一齊飛去倫敦拍戲！ 真係好難忘！這是我在TVB參與最後一部電視劇，好感激咁多年可以有機會喺 TVB 工作， 認識到好多好有才華嘅人，同埋結識咗好多好朋友。 」

▲ 陳明恩在《老表，你好嘢！》中非常搶眼。（《老表，你好嘢！》截圖）

她續指：「多謝TVB 、樂小姐、珍姐、多謝咁多位監製，導演 ，前輩， 藝員同事，化妝 服裝 髮型同事 ，同埋所有幕後同事 ，畀好多機會我同埋教識我好多嘢，喺我人生裏面有著好重要的歳月, 我已經好掛住大家，珍惜你哋每一位。我現剛約滿，會休息一陣，稍後會繼續嘗試不同類型的演藝跳舞唱歌工作，追求一個更進步的自己，期待為大家帶來更多的新鮮感，謝謝各位。」

貼文一出，很多認識陳明恩的觀眾留言表示不捨，亦祝福陳明恩有更的前程。

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操流利廣東話自稱「奶黃包」

畢業於香港演藝學院的陳明恩，主修音樂劇，擁有豐富的幕前經驗的她，曾擔任舞蹈員、舞蹈指導、演員、司儀和模特兒。07年開始，陳明恩曾在《同事三分親》中客串一角。

直到13年，因在劇集《老表，你好嘢！》中飾演小茜一角而獲觀眾認識，同年，陳明恩在歌唱比賽節目《星夢傳奇》中奪得季軍，令她有意挑戰樂壇，首支派台歌曲為《異種》。

▲ 陳明恩自稱「奶黃包」。（取自陳明恩IG）

在香港土生土長的陳明恩，父母為紐西蘭及澳洲人，但全家也能以純正的香港粵語溝通，因此陳明恩「奶黃包」形容自己，意思為白人外表下有著一顆傳統心。15年，陳明恩在個人社交媒體宣布與拍拖多年的男友訂婚。

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