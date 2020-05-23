人大公佈港版國安法草案翌日　建制撐國安立法網站即曝光

▲ 香港各界撐國安立法聯合陣線網站。

全國人大會議正審議「港區國安法」，將相關法律列入香港基本法附件三，通過後將由港府公布實施。全國人大副委員長王晨昨日公佈草案內容後，建制派即成立了「香港各界撐國安立法聯合陣線」，並收集市民支持國安法的簽名。消息指有關「聯合陣線」將於日內公佈正式成立，並出動各大社團及建制力量，今日已在全港133個地點擺街站，收集巿民聯署。



「香港各界撐國安立法聯合陣線」的網站今日悄悄曝光，內容包括全國人大常委譚耀宗、兩名港區全國人大代表陳勇及吳秋北，在北京兩會拍片呼籲市民參與支持國安法的聯署。陳勇於片中指出，國家安全其實都是700萬市民的生命財產安全，並呼籲簽名支持。

▲ 建制團體在全港設133個街站，呼籲市民支持港區國安法。（香港各界撐國安立法聯合陣線圖片。）

網站又上載多張市民參與聯署的簽名短片及相片。該網站亦有網上簽名的連結，指簽名人需認同以下主張：撐國安立法，保一國兩制；反港獨、反顛覆、反暴恐、反干預，以及國家安全，社會安定，市民安寧。

不過，有關陣線的簡介，以及發起人的資料則未有公佈。消息指，建制派今日（23日）已在全港133區擺街站，收集香港巿民簽名。而「聯合陣線」亦會於日內正式宣佈成立。

「香港各界撐國安立法聯合陣線」網站更多資料，可瀏覽：https://info.signforhk2020.com/?from=singlemessage

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