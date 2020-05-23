  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (週六) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

人大公佈港版國安法草案翌日　建制撐國安立法網站即曝光

政治 17:36 2020/05/23

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

香港各界撐國安立法聯合陣線網站。

全國人大會議正審議「港區國安法」，將相關法律列入香港基本法附件三，通過後將由港府公布實施。全國人大副委員長王晨昨日公佈草案內容後，建制派即成立了「香港各界撐國安立法聯合陣線」，並收集市民支持國安法的簽名。消息指有關「聯合陣線」將於日內公佈正式成立，並出動各大社團及建制力量，今日已在全港133個地點擺街站，收集巿民聯署。
        
「香港各界撐國安立法聯合陣線」的網站今日悄悄曝光，內容包括全國人大常委譚耀宗、兩名港區全國人大代表陳勇及吳秋北，在北京兩會拍片呼籲市民參與支持國安法的聯署。陳勇於片中指出，國家安全其實都是700萬市民的生命財產安全，並呼籲簽名支持。

建制團體在全港設133個街站，呼籲市民支持港區國安法。（香港各界撐國安立法聯合陣線圖片。）

網站又上載多張市民參與聯署的簽名短片及相片。該網站亦有網上簽名的連結，指簽名人需認同以下主張：撐國安立法，保一國兩制；反港獨、反顛覆、反暴恐、反干預，以及國家安全，社會安定，市民安寧。

不過，有關陣線的簡介，以及發起人的資料則未有公佈。消息指，建制派今日（23日）已在全港133區擺街站，收集香港巿民簽名。而「聯合陣線」亦會於日內正式宣佈成立。

「香港各界撐國安立法聯合陣線」網站更多資料，可瀏覽：https://info.signforhk2020.com/?from=singlemessage

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點 針對4類行為涉7項內容

撰文 : 傅流螢

相關文章

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點　針對4類行為涉7項內容
13:20 2020/05/22
【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點　針對4類行為涉7項內容
【港版國安法】聶德權去信全體公務員　促顯擔當依法履行維護國安責任
今日 16:20
【港版國安法】聶德權去信全體公務員　促顯擔當依法履行維護國安責任
【港版國安法】多國表示深切關注　駐港公署批有國家氣急敗壞妄加評論
今日 16:00
【港版國安法】多國表示深切關注　駐港公署批有國家氣急敗壞妄加評論
國安法 吳秋北 譚耀宗 一國兩制 人大政協兩會

最高瀏覽

【婚姻悲劇】夫妻終極AA制誕2兒一人養一個　媽媽只為細仔買飯大仔捱餓︰爸爸無俾錢
13:05 2020/05/22
【婚姻悲劇】夫妻終極AA制誕2兒一人養一個　媽媽只為細仔買飯大仔捱餓︰爸爸無俾錢
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
15:22 2020/05/22
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅
13:47 2020/05/22
【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅