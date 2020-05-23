【打工仔悲歌】請初級文員月薪7500元要求每周洗廁所　應徵者斥：搵鬼做

▲ 請初級文員月薪7500元要求每周洗廁所。

新冠肺炎疫情下，各行各業均受影響。有網民近日在網上分享求職經驗，稱有一間細公司以 $7,500 招聘初級文員，僱主同時要求入職後需幫忙洗廁所，應徵者直斥「

搵鬼做啊」

該名網民在facebook群組「on9 仔女同盟會」貼出一張 Whatsapp 對話截圖。從圖片可見，公司表明初級文員職位屬在職培訓，毋須工作經驗，有在職培訓所以月薪 $7,500，但工作範圍包括每周或每兩周清潔一次洗手間。

樓主即刻反問：「邊（有）人請問元要洗廁所㗎」又反問：「黑工黎㗎？」對方解釋，

因為細公司所以一腳踢，我本人做主管都要清潔，我請全部文員新人，都願意做清潔的，請放心。

不過樓主直斥：

你真係黑到唔黑工啦！搵鬼做啊！

帖文一出引起大批網民熱議，大批網民直斥離譜！「在職培訓洗廁所？」、「估唔到依家都係7500，仲要洗廁所」、「搵過份好過，咁既要求都講得出」。

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責任編輯：王俊賢