【新冠肺炎】33名確診患者仍然留醫　曾到美國及加拿大的75歲女患者危殆

▲ 現時共有33名確診病人分別於8間醫院留醫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局發言人今日（23日）交代有關情況。截至今日（23日）中午12時，過去24小時沒有確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1,029名確診及疑似病人康復出院。

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發言人指目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有33名確診病人分別於8間醫院留醫，第595號病人情況危殆，為一名75歲無病徵女患者，其於2月26日至3月26日訪美國及加拿大，後於3月29日發病；其餘32人情況穩定。



醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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記者：郭家穎