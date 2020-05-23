【醫者仁心】自願延遲退休留守貧民區抗疫　紐約仁醫不幸感染新冠肺炎殉職

▲ 自願延遲退休留守貧民區抗疫，紐約仁醫不幸感染新冠肺炎殉職。

新冠肺炎全球大流行，在疫情最嚴重的美國，累計已有164萬人確診，奪去逾9萬人的生命。紐約一名62歲醫生，本應在今年退休，但因為疫情關係，他主動延遲了退休計劃，並自願留守在貧民區的醫院抗疫，最終卻不幸染疫，並在4月離世。

延遲退休留守前線

綜合外媒報道，62歲的James Mahoney在布魯克林大學醫院和金斯縣醫療中心工作，主要為低收入的黑人家庭服務。從醫40年的他本應在今年1月退休，他的家人亦因疫情肆虐，勸他盡早退休安享晚年，但James不忍病人受苦，於是擱置了自己的退休計劃，留守前線抗疫，並在兩家醫院奔波醫治病人。

不過，James在4月中開始發燒，其後確診新冠肺炎，4月下旬入院留醫時，幾乎虛弱得無法走路，後來病情更急轉直下，被送到曼克頓一間較先進的醫院，但最終仍不敵病魔，於4月27日離世，當晚有5位同袍陪在他的病床邊。

舊學生：他是位英雄

他的哥哥Melvin Mahoney接受媒體訪問時形容，他是一個盡責、充滿熱誠的醫生，「他之所以待在那兒（醫院），是因為他們（病人）需要他」，James在愛滋病2001年最嚴峻時期和911恐襲時，同樣站於最前線。

他把一切貢獻給醫院，他為醫院獻出了自己的生命。

與James共事了20多年的同事Michelle King表示，他很受病人愛戴，即使與病魔搏鬥期間，他仍不忘每日致電病人，關心他們的病況，她表示James的離世是莫大的損失。

他以前的學生Latif Salam對其離世感到難過，他形容James是一名英雄，又希望自己在20年後，能成為像他一樣的醫生。

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責任編輯：羅嘉欣