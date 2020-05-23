【答謝恩師】為病兒慳錢著爛鞋日行8公里　老師獲學生夾錢送鞋感動流下男兒淚

▲ 菲律賓一名50歲男老師為病兒慳錢穿爛鞋，學生得知後送上新鞋謝恩師。

老師用心教導學生不望回報，只希望薪火相傳，作育英才。菲律賓一名50歲男老師家有病兒，為了將金錢留作孩子醫療用，他日常非常省錢，選擇日行8公里回校省車費，皮鞋因而磨爛破舊，全班學生一個窩心行徑，叫他忍不住流下男兒淚。

據英國《Metro》（都市日報）報道，50歲的Cesar Punzalan在菲律賓一所天主教學校The Immaculate Heart of Mary School任教科學科。他每日步行5英里（即約8公里）約1小時的路程回校教書，皮鞋因而破爛，更有數個洞，可是他未有購買新鞋。

原因是Cesar家有病孩，他平時生活節儉，盡量慳自己，將金錢花費在兒子治病醫院用。學生知道後希望送上小小心意予老師，給他鼓勵。

學生送上神秘紙盒

去年8月，Cesar 如常前往課室準備上堂教書，有學生負責用手機拍攝，有學生親手向老師遞上一個神秘紙盒。Cesae一臉疑惑地接過紙盒，他緩緩鬆開紙盒上的繩，並數次搖動紙盒試圖估計內藏著甚麼東西。他打開紙盒後，發現裏面是一雙皮鞋，像難而置信。

Cesar的表情出現變化，他忍不住流下感動的眼淚，同時跟學生說︰

你們為何花錢？你們知道，我教書並不是尋求任何回報。

學生︰只是一點點報答

一名班代表站起來跟老師說，自從我們進入第9班之後，你給予我們許多幫助。這對鞋只是我們的一些小心意，與你為我們所做的、所教的一切相比，只不過是一點點報答。

負責拍攝影片女學生表示，老師之後一直都拒收這份禮物，再三強調自己不望回報，只是希望將自己的知識毫無保留地教予學生。他仍然斷斷續續哭了很多次，可見他非常感動。

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責任編輯︰王明芳