【港版國安法】唐英年引述韓正　籲港區政協多發聲凝聚社會共識

國務院副總理韓正今早(23日)與港澳政協委員會面。全國政協常委唐英年就指出，從會面的時間及內容顯示，國務院副總理韓正非常重視港區政協委員。他說，會面歷時90分鐘，內容非常全面，涵蓋三個範疇，包括內地的（1）聯防聯控抗疫情况和（2）經濟發展狀况；及（3）「港區國安法」。

他說，內地的疫情基本受控，並進展良好，經濟穩步復甦。舉例說，國家現時的用電量跟去年同期比較，已經達到95%，顯示內地復工復產的進度理想。唐英年又引述韓正副總理表示，期望香港融入國家發展大局。隨著「港區國安法」的提出，港區政協委員要多發聲，凝聚社會共識。

全國政協委員、工聯會理事長黃國認為，韓正針對《港區維護國家安全法》的解說，權威地解說了中央政府作決定的背後及目的，是經慎重考慮。

有份於會上發言的全國政協常委林淑儀表示，在會上主要是提出如何促進人心回歸的問題，希望各界及香港政府做好聯繫群眾和民生的工作，並重申堅決反對「港獨」勢力在港活動。

她又提到，目前香港有很多深層次矛盾，特別是住屋、年輕人出路及工作機遇等問題得不到解決，導致民怨遷怒於政府。林淑儀認為，要改善社會民生必須要社會保持穩定，故先要反對「港獨」和止暴制亂、否則社會亂七八糟，香港經濟將不能復甦。她又在會上表明，希望特區政府能做好教育工作；以及重申工聯會建議在大灣區覓地興建香港社區。

林淑儀引述韓正回應表示，疫情令經濟低迷，後續工作很重要，提振經濟、保就業等問題需要解決，希望政協支持特首和特區政府依法施政，又引述韓正指聽到很多人反映住屋問題，中央會全力支持特區政府做好有關工作。

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責任編輯：李淇