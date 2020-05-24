【港版國安法】張建宗指維護國家安全是天經地義　絕對無損「一國兩制」

▲ 張建宗指有關的《決定》無損「一國兩制」。（資料圖片）

全國人大正審議「港版國安法」，通過後會條例納入基本法附件三，由港府宣布實施。政務司司長張建宗今日（24日）發表網誌指， 香港特區有憲制責任維護國家主權、安全和發展利益，這是天經地義，是整個香港社會的共同責任，關乎市民切身利益。特區政府全力支持全國人大，從國家層面審議有關港區國安法的有關《決定》，並強調是 合法合憲，既有必要性，亦有迫切性。

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張建宗表示，過去一年，一些背離香港根本利益的人，蓄意嚴重觸碰「一國」原則的重要底線，破壞中央和特區的關係，危害國家主權安全，挑戰中央權力和《基本法》權威。有人甚至公然鼓吹「港獨」、「民主自決」，煽惑大量違法活動，並出現極端化、近乎恐怖主義的行徑，嚴重危害公共安全，

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他稱，無可否認，香港特區在維護國家安全方面始終存在著漏洞。特區行政立法機關因種種原因難以在可見未來自行完成有關維護國家安全的立法。因此，特區政府全力支持人大從國家層面審議《有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(《決定》)，而《決定》合法合憲，既有必要性，亦有迫切性。

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他 強調，《決定》絕對無損「一國兩制」。香港特區會一如以往23年繼續實行「港人治港」、高度自治。《決定》不會改變香港特區享有的行政管理權、立法權、獨立司法權和終審權，亦不會影響港人依法享有的各項權利和自由； 《決定》通過後，特區政府將全力配合盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在「一國兩制」下保持長期繁榮穩定，長治久安。

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另外，《國歌條例草案》(《草案》)將於5月27日提交立法會大會恢復二讀辯論。他《草案》經歷了長時間的諮詢、醞釀，現可說是進入最後審議階段，而特區政府有憲制責任盡快實施《國歌法》，維護國歌的尊嚴，使市民尊重國歌，實踐「一國兩制」。他表明，《草案》只會對公開、故意侮辱國歌的行為作出懲處。只要不去侮辱和損害國歌作為中華人民共和國的象徵和標誌的尊嚴，市民無須憂慮會誤墮法網。

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責任編輯：郭詩詩