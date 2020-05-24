李家超：本土恐怖主義正在港滋生　不排除提升至恐襲威脅級別

▲ 李家超表示，維護國家安全是香港特別行政區的憲制責任，也關乎全體香港市民的利益。（資料圖片）

保安局局長李家超今日（24日）發表網誌，指本土恐怖主義正在香港滋生，政府正密切審視情況，不排除會提升恐襲威脅的級別。

李家超指，由去年至今，已有10多宗涉及爆炸品及危險品的案件， 檢獲不同類型炸藥、槍械，都是外國恐襲常用，個案地點包括歐美，以至泰國，均造成大量傷亡 ，認為顯示本土恐怖主義正在滋生，呼籲社會大眾必須正視問題，不容許恐怖主義落地生根，而政府正密切審視情況，不排除提升恐襲威脅的級別。

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屆時，警方可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，巿民須配合行動，以「保障他們自身及社會安全」，他已要求警方、紀律部隊及政府有關部門提升內部準備，加強情報蒐集，檢視其反恐應變計劃，尤其針對公共交通設施、出入境口岸等，並透過演習，加強反恐合作及公眾教育。

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他又指，過去一年，危害國家安全的風險，在香港越來越凸顯，更亮起恐怖主義活動的警號，而維護國家安全是香港特別行政區的憲制責任，也關乎全體香港市民的利益。他指自己作為保安局局長，全力支持全國人大《決定》， 授權人大常委會制定港區國安法的相關法律，並將法律列入《基本法》附件三，由香港特區在香港公布實施。

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他認為《決定》有效地依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利於香港建立一個安全和穩定的城市，在不影響香港居民的合法自由和權益的同時，保障香港居民的生命財產，確保香港長遠繁榮穩定。

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責任編輯：郭詩詩