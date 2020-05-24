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警方籲市民不要參與違法活動　將於相關地點部署足夠警力執法

社會 10:52 2020/05/24

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有人於網上號召市民今日（24日）在港島區參與遊行集結。（資料圖片）

警方表示，留意到有人於網上號召市民今日（24日）在港島區進行未經批准的集結，更有人刻意曲解《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》中對於豁免羣組聚集的定義，意圖煽惑市民參與未經批准的集結。警方譴責有關不負責任的行為。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。

發言人指，絕不容忍任何違法行為，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，警方亦會在相關地點部署足夠警力執法，包括進行拘捕。

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責任編輯：郭詩詩

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