【父母心痛】BB二級燒傷回家暫住仍發燒　中介拒道歉反追討港媽一個原因放棄追究

▲ 中介仍然堅持要求港媽一家賠償代通知金，最終港媽因一個原因雙方私下解決。

有港爸於20日在網上心痛發帖指，其外傭因把熱湯放得太近，他的8個月大BB不慎把熱湯翻倒，導致二級燒傷。BB出院時幾乎全身包紮，情況令人心痛，惟事主一家人反被中介追討代通知金，指BB燙傷好小事，更直指港媽大罵令工人走佬。港媽再更新BB最新情況，指BB仍然發燒，而中介仍然堅持要求港媽一家賠償代通知金，最終港媽因一個原因雙方私下解決。

港媽昨晚在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖更新BB最新情況，指BB目前仍未算正式出院，只是回家暫住(Home leave)，BB現時仍然發燒，但幸好BB仍然有精神，會與爸爸媽媽玩。

港媽多謝各方的關心，又感激網民留言為她們一家打氣加油。很多人都留言問港媽「為何不報警處理」，港媽亦回應了大家的疑問。港媽憶述，事發當日送了愛兒入院後已折騰了一整晚，早上已累透，但仍然冷靜地處理跟進了事件。回到家中時發現外傭執行李失蹤，已即時致電中介但無人答覆，港媽隨即報警，惟警方表示工人消失的時間不足以構成失蹤，外傭可以自稱外出或買餸，最多只可構成曠工。加上港媽當時無意起訴外傭，想到報警開檔案會花大量時間，港媽只是一心想集中精神照顧兒子，因此沒有報案。

同時間港媽亦有尋求入境處的幫助，入境處就建議立即填相關表格，通知工人visa無效，如外傭逾期居留，入境處便可以即時將她拘捕。

港媽亦怕外傭失蹤期間發生意外，會因而被追究，於是亦有向勞工署咨詢。勞工署則建議私下和解，因排期訴訟亦勞心勞力。事實上，港媽指自己已留有閉路電視、電話錄音等證據，不怕中介追討，而她亦曾想過尋求區議員等協助，但她只想習中力量照顧好家人，港媽稱：

為了啖氣，我要鬥智鬥力，損失太多私人時間，我選擇放棄追究。

港媽願意與中介私下解決，但中介竟堅持到勞工署，要求港媽一家人賠一個月代通知金，最後港媽不想再花時間糾纏，決定私下賠代通知金買機票將外傭送走。

事件發生至今，網民一直大力支持BB一家人，港媽亦深受感動，並答謝大家謂：

感謝各位嘅祝福，BB同我們永遠都會記得大家嘅愛，希望避免同類事件再發生，大家注意家居意外。謝謝你們。

事件發生的始末，即睇：

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責任編輯：林卓昕