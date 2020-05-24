【一念之差】醉駕司機駕車迎面至　乘涼大媽揀錯邊逃生被撞到正

▲ 原本在路邊悠閒乘涼的大媽，走避不及被一輛失控的私家車撞倒。

生死一刻有時只是一場向左走，還是向右走的抉擇。內地一名大媽近日就不幸遇上一場無妄之災，原本在路邊悠閒乘涼的她，一輛私家車突然失控迎面而至，大驚之下她卻選錯逃生方向，逃向左邊，這一念之差讓她最終被車撞倒。現場的閉路電視片段曝光後，大批網民炮轟肇事司機。

從事發片段可見，事發於本月19日的晚上時份。大媽在片段中原本坐在店外路邊悠閒乘涼，其間突然大驚站起身，往自己的左邊逃跑。這時一輛失控的私家車闖入鏡頭，撞向本欲逃生的大媽，令她夾在車頭及路邊一間店舖的大門間，一時動彈不得，店舖的玻璃大門盡碎，店內人員欲救無從。

肇事女司機在事發後並未立即下車，而是在車上待了好一會兒，等周圍民眾趕來才下車。下車後也未去查看被撞的大媽，而是有些踉蹌地離開車禍現場。據內媒《澎湃新聞網》報道，事發地點位於廣東省陽江市，被撞的大媽事後經十多名街坊合力抬車救出，幸經送院後目前已脫離危險，至於一度離開現場、涉嫌醉駕的44歲女司機目前已被當局拘留。

不少網民看過影片後均大嘆大媽逃生時不幸選錯邊，若當時她逃向右邊或可避過這場飛來橫禍。網民又狠批肇事司機不負責任，撞倒人後逃離現場的行為更是非常離譜。

更多網絡熱話，請看:

【父母心痛】BB二級燒傷回家暫住仍發燒 中介拒道歉反追討港媽一個原因放棄追究

【醫護悲歌】女醫生懷胎8個月3次請產假遭拒 終染新冠肺炎病逝一屍兩命

【鞋底播毒】外籍男腳踩港鐵扶手電梯拍片 美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢