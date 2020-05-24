【救救動物】印尼動物園疫情下停業零收入　現糧食危機或屠宰老弱動物餵虎豹

▲ 印尼一間動物園疫情下被迫停業，出現糧食危機，或需屠宰老弱動物餵老虎和豹。

新冠肺炎疫情下，印尼一間動物園被迫停業，沒有收入，預計7月時動物園內的食物就會被動物全部吃光。為節省開支，園方表示已做好最壞打算，一旦糧食全吃光，可能會宰殺一些老弱動物，成為老虎、獅子、豹等猛獸的食物。

據路透社報道，位於印尼城市萬隆的巴東動物園（Bandung zoo）共有850隻動物居住，自3月23日起就因疫情緣故而停業，以往一個月可賺12億印尼盾（約65萬港元），到目前收入歸零，出現財政危機。

目前動物園只能依靠積蓄及進行募捐來維持園區生態，預計糧食會在7月耗盡。動物園發言人表示，正考慮最壞打算，表示園內有大約30隻花鹿。當糧食耗盡時，將會屠宰年老、沒有生育能力的花鹿，來拯救其他肉食動物，如蘇門答臘虎及爪哇豹等。此外，一些鳥類亦是可能會被屠宰的選擇。

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動物園目前已減少動物糧食分量，發言人指，以一隻蘇門答臘虎而言，以往平均每兩天會進食10公斤（22磅）肉，但現時只分到8公斤（17.6磅）。以動物園一天的糧食消耗量來看，每天需要超過400公斤（880磅）的水果，肉類每兩天就需要120公斤（264磅），數量龐大。

9成2動物園食物只夠供應至5月底

園內動物也出現吃完仍想再吃的情形，有員工表示，猩猩會感到憤怒亂丟東西，來表達他們用餐後，仍想再吃的訴求。有捐款者參觀動物園後表示，園區內的鱷魚較之前肥胖，老虎亦比較健康，但獅子依然太瘦弱。

印尼動物協會估計全國60間動物園，超過92%只能餵飼動物至5月底，目前已向政府尋求幫助。

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責任編輯：熊詠思