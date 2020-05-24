【港版國安法】薛永恒：維護國家主權安全是港府須履行的憲制責任　不影響守法港人各權利及自由

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，國安法不會影響守法的香港居民依法享有的各項權利和自由。（資料圖片）

全國人大決定訂立「港版國安法」，創新及科技局局長薛永恒表示，維護國家主權、安全和發展利益，是香港特別行政區須履行的憲制責任、應有之義；且國安法不會影響絕大部份守法的香港居民依法享有的各項權利和自由。

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薛永恒今日（24日）於社文平台指出，生於斯長於斯，他極不願見香港的繁榮安定和700萬人的福祉被少數人騎劫、攬炒。他又指，穩定的社會環境與經濟發展密不可分，更是發展創科必須的土壤；維護國家主權、安全和發展利益，是香港特別行政區須履行的憲制責任、應有之義。

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他續指，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是要堵塞法律漏洞，針對的是危害國家安全的極少數違法犯罪行為，並不會影響絕大部份守法的香港居民依法享有的各項權利和自由。

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他強調「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針繼續堅定實施，外國投資者在香港的利益一如以往得到依法保護；一個更安全、更穩定的香港，將有利加強本地或是海外投資者在香港營商的信心。

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責任編輯：郭詩詩