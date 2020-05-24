【背妻出軌】黎振燁太太產檢驚悉胎兒臍帶纏頸　朱智賢心急開工沒組別敢起用

▲ 黎振燁太太臨盆在即。

「偷食蛋糕」事件令黎振燁和朱智賢形象插水，臨盆在即的黎振燁太太現正努力養胎，惟腹中胎兒出現「臍帶纏頸」問題，因而黎太已擇日剖腹產子。被「雪」逾一個月的朱智賢復工無期，縱然朱智賢心急想開工，但暫未有組別敢起用她。

腹大便便的黎振燁太太早前產檢，有指夫婦發現胎兒出現「臍帶纏頸」問題，以致令黎振燁和黎太都十分擔心，並已擇日剖腹產子及準備好隨時入院。

【朱智賢出軌】偷食黎振燁後認錯獲TVB放生 朱智賢被揭一早發明星夢最愛收兵【有片】

▲ 黎振燁現時專注陪伴及照顧太太。（《經濟日報》資料庫）

自「偷食蛋糕」事件曝光後，黎振燁隨即停工被「雪」，據悉他與TVB達成共識放「無薪假」，事發後鮮有公開露面的他留家陪伴及照顧太太。

有指他不獲TVB原諒，將不獲派新工作。

搭上有婦之夫的朱智賢較早前獲謝東閔陪伴出席記者會灑淚認錯，且即時停工「入雪櫃」，至今仍然復工無期。

【背妻出軌】黎振燁是黎太初戀情人 甘捱窮支持丈夫追夢卻遭無情背叛

▲ 復工無期的朱智賢如今十分空閒。（朱智賢IG圖片）

▲ 朱智賢不時於社交平台大派福利。（朱智賢IG圖片）

朱智賢拍畢《踩過界Ⅱ》和《食腦喪B》後未獲派新工作，心急的她主動要求開工，並有意復工主持《東張西望》。但TVB高層為保護朱智賢而決定繼續「雪」她，加上暫未有組別敢起用她，相信她需要再「放假」一段時間。

朱智賢與黎振燁因攝新劇《食腦喪B》而撻著，據悉朱智賢已拍攝所有戲份，未知《食腦喪B》會否因同劇藝人引起「偷食疑雲」，和「安心事件」一樣將劇集延播。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2