【港版國安法】陳茂波：國安法有助維持有利營商和投資環境

▲ 陳茂波強調，廣大市民的自由、權利不會受干預，財產安全亦會繼續得到切實保障。（資料圖片）

多名司長及局長今日（24日）發表網誌，財政司司長陳茂波表示，國家安全法的補足，是透過法律在制度上保護香港免受相關威脅，避免香港被利用為分裂國家的據點、社會走向極端化和不必要的動亂狀態，有利於保持社會安全穩定，將有助維持有利的營商和投資環境。

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陳茂波於網誌中指出，過去近一年，香港的暴力活動有越演越烈的趨勢，由最初的一些堵路、破壞公物，到後來向持不同意見人士施襲或對他們的商鋪進行破壞，濫用私刑，甚至出現私藏槍械和本土製造爆炸品的案件，逐漸呈現本土恐怖主義的跡象，令香港墮進暴力與仇恨的漩渦之中，其行為嚴重觸碰「一國」的重要底線，危害國家安全。

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他表示，目前在本港的法律框架中，保障國家安全的應對工具明顯不足，而即使《基本法》第23條在回歸將近23年，其工作仍舉步為艱，被擱置多時，因此中央從國家層面考慮，主動提出堵塞漏洞，以保障國家的安全，是確保一國兩制行穩致遠的基礎。

對於有人憂慮此舉會影響外商在港的投資信心、香港的國際金融中心地位。他認為不能憑空討論，而是必須正視目前香港所處的大環境和現實狀態。他指出，動盪不安的社會表象，晦暗不明的干擾因素，除影響民生和市民人身安全，還將根本性地動搖外商的投資信心，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險；因此立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

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他又提到，國家安全法的補足，是透過法律在制度上保護香港免受相關威脅，防範分裂國家或顛覆國家政權以及組織恐怖活動等的危險行為，以及阻止外國和境外勢力的干預，避免香港被利用為分裂國家的據點，避免社會走向極端化和不必要的動亂狀態，有利於保持社會安全穩定，最終將有助維持有利的營商和投資環境。

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陳茂波強調，廣大市民的自由、權利不會受干預，財產安全亦會繼續得到切實保障。部份外國商會擔心立法影響本港自由度，陳茂波指政府一直鞏固這些優勢，各種外國在港的正常投資和經貿活動，在不會危害國家安全的情況，可以繼續進行，呼籲投資者毋須過慮。

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責任編輯：郭詩詩