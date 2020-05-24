【白蟻入屋】大埔街坊求救家中現白蟻大軍　專家：忌噴殺蟲劑令白蟻四散【內附貼士】

▲ 近日有大埔居民在網上求助，指家中出現不明昆蟲，獲回覆指是白蟻。

一到潮濕日子，螞蟻、蟑螂等害蟲在家中繁衍的機會就大增。近日有網民上載數張相片，指屋內出現一些不明昆蟲，發帖詢問昆蟲真身是甚麼。不少網民解答，相中昆蟲是「白蟻」。白蟻會在家居角落大規模繁殖，一旦木材內有白蟻，可蛀去所有木材方休，破壞力驚人。

有網民在Facebook群組「Tai Po 大埔」圖文並茂發帖，相中可見牆角、門框都積聚了許多體積細小的昆蟲。網民發帖問這是甚麼昆蟲，獲不少人回覆指是「白蟻」，並呼籲她盡快找滅蟲公司處理，不要噴灑殺蟲水，否則可令白蟻四散。

噴殺蟲劑或煙熏可致蟻患擴散

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾受訪表示，本港白蟻品種中，以台灣乳白蟻於家居最常見。這種白蟻可通過裂縫、水管、排水管等築建蟻路；又或透過「分飛入侵」，亦即是指成熟的飛白蟻從巢穴飛出，尋找合適地方建立新蟻群，當找到配偶便會脫掉翅膀進行交配，並會在陰暗潮濕的角落大規模繁殖。

有些人或會從市面購買滅蟲產品自行處理，但遇到這些情況，很多時候是需要聘請專業滅蟲服務去處理。梁廣源亦表示：

假如處理不當，如自行噴殺蟲劑、灌熱水、用火或煙熏，有可能會引致蟻患擴散。

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飛蟻是白蟻的繁殖蟻種，要預防家中出現飛蟻，香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪分享以下兩點：

1. 緊關門窗、放置一盆水

飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如看到水中燈光就會飛入水中；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

至於飛蟻掉下的翅膀，可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

2. 保持家居乾爽

陳澤森指，潮濕陰暗，空氣不流通的環境最適合飛蟻生存。牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。由於飛蟻進食木纖維，故木地板、紙張或報紙等具木纖維的物品都要加倍留意。只要保持家具乾爽，即使飛蟻進入單位，也未必能在家中產卵。

預防白蟻的措施

白蟻需要食物（木材）、適當的濕度和隱蔽處才能生存，因此消委會亦建議可考慮以下措施：

更換居所中腐朽的木製物品。

在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

裝修前可考慮聘用有處理白蟻經驗的滅蟲公司進行防治處理。使用木材專用的防腐劑替裝修木材作預防處理，或選用一些由天然防白蟻樹木造成的產品。

保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

定期檢查一些適合白蟻匿藏而又隱蔽的地方，例如水槽、廚房、廁所、浴室或其他靠近水源的地方。

若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

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責任編輯：羅嘉欣