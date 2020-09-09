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【健康專訪】男童有20多隻多生齒須手術移除　口腔頜面外科醫生：多生齒可致牙齒排列不整齊　

社會 10:00 2020/09/09

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口腔頜面外科專科醫生劉思樂建議患者應應及早移除，以免導致其他口腔風險。（黃建輝攝）

不少人都希望擁有一副美白而整齊的牙齒，但原來部分牙齒排列不齊的原因是因為有多生齒。口腔頜面外科專科醫生劉思樂表示，多生齒大部分原因不明，曾於臨床發現一名男童有多達20多隻多生齒，影響牙齒排列的外觀問題。

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劉思樂接受TOPick專訪時指出，小朋友共有20隻乳齒，而成人則有32隻恆齒，如果牙齒的數量多於以上數目，即是多生齒，而大部分多生齒的原因是不明。

我們從很多研究中都無法找出其成因，但相信是形成牙齒時，其牙齒細胞剝落在牙齒附近，形成一隻新的牙齒，即多生齒，通常生的位置是在口腔上顎及下顎前端。

他曾遇過有一名年約10歲的小朋友，在照X光片時，得知他下顎近口腔前端有多達20多隻多生齒，患者最後需接受移除多生齒手術。他提到，要解決多生齒問題只可以靠手術，牙醫會先利用儀器在牙床骨開一個小洞，再將多生齒逐隻移除，但由於數量較多，醫生未能透過X光片或立體圖準確得知多生齒的數量，因此需在手街完成後才得知多生齒的數量。

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他又提到，由於多生齒沒有任何臨床徵狀，因此難以自行察覺，主要是家長發現孩子的牙齒排列不齊，小朋友在接受箍牙治療時才發現。

多數父母發現子女的牙齒排列不整齊，想帶他們箍牙才發現多生齒的出現，多生齒甚少會影響說話或是咬合功能，因此較難發現多生齒的位置會有腫脹或痛楚，除非是有腫瘤的病變之外。

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多生齒對牙齒健康及口腔結構有何影響？他指多生齒在移動時或會導致牙齒排列不齊、破壞部分牙腳等：

當多生齒移動或形成時，可能會「頂住」其他牙齒，嚴重的更會令附近牙齒的牙腳因而被破壞；如果多生齒胚胎的囊變大，亦有可能會有水瘤病變，破壞周邊的牙槽骨等。

劉思樂又指，由於多生齒會有導致其他口腔風險，患者應及早移除；但由於移除時需進行一個小手術，其間或需麻醉，8至12歲的兒童比較適合，而年紀太少的兒童或未能承受麻醉風險，則不建議他們過早接受手術。

*以上圖片由受訪者提供，並已得到病人同意。

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記者：郭詩詩

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