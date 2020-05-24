【新冠肺炎】母乳首次測出新冠病毒呈陽性　與確診母同住病房後初生嬰亦確診

▲ 國際權威醫學期刊《刺針》近日刊登一份德國研究顯示，首次從母乳中檢測到新冠病毒核酸（RNA）。

新冠肺炎疫情肆虐全球，病例除了會經呼吸道飛沫傳播外，外界一直亦關注新冠病毒能否進入母乳，並通過哺乳傳播給嬰兒。國際權威醫學期刊《刺針》近日刊登一份德國研究顯示，首次從母乳中檢測到新冠病毒核酸（RNA）。

不過，新冠病毒核酸檢驗呈陽性未必意味着母乳中含有完整的新冠病毒，研究建議往後需對哺乳期婦女的乳汁樣本和是否可能通過哺乳傳播等方面作進一步研究，以作出對新冠肺炎孕婦患者應否進行哺乳作出建議。

未清楚嬰兒是否經母乳而受感染

上述研究來自德國烏爾姆大學醫學中心分子病毒學研究所（Institute of Molecular Virology， Ulm University Medical Cente），並於當地時間5月21日刊發，題為《Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk》。研究團隊檢測了兩位感染新冠病毒的哺乳母親的乳汁，這兩位母親事前已對這項研究表示知情、同意，所有樣本均匿名。

研究中，1號母親在分娩後出現了輕微的新冠肺炎症狀，並且檢測出SARS-CoV-2呈陽性。在1號母親和其嬰兒（1號嬰兒）進行隔離後，1號嬰兒隨後也檢測出新冠陽性，並出現呼吸問題，但此後1號母親和1號嬰兒均已痊癒。

而2號母親與1號母親及1號嬰兒最初曾住在同一間病房，直至1號母親與嬰兒的檢測呈陽性後，雙方才被隔離。2號母親和2號嬰兒其後於第4天出院，不過2號母親與2號嬰兒後來亦對新冠病毒呈陽性，當中2號母親的母乳中更被發現存在新冠病毒核酸，研究指2號母親自症狀出現以來一直佩戴外科口罩，在處理或餵哺養嬰兒時遵循安全預防措施，包括對手和乳房進行適度的消毒，嚴格清洗奶泵和奶管並消毒。

不過，研判亦強調在母乳中驗出對新冠病毒核酸陽性並不意味着乳汁中有完整的新冠病毒，也有可能只是病毒片段，因此其傳染性也有待進一步的研究，目前尚未清楚2號嬰兒是否因為通過母乳或其他傳播方式而受感染。

中大：建議以「泵奶」方式餵哺嬰兒

值得留意的是，加拿大公共衞生局和世界衛生組織早前曾建議，懷疑或確診新冠肺炎的母親可以繼續餵母乳，但可用機器抽取母乳後再餵哺，且必須戴上口罩、洗手和清潔乳房，所有設備亦要清潔。

而本港中文大學婦產科學系教授潘昭頤早前在網上提供孕婦感染須知亦指出，初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。

不過，為防止病毒傳給嬰兒，她建議可以選擇「泵奶」方式餵哺嬰兒，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

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責任編輯:羅嘉欣