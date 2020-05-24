【新冠肺炎】公眾泳池重開專家解構播毒風險　美疾控中心發佈泳池防疫指引

▲ 美國疾控中心發佈泳池防疫指引。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，已關閉超過3個月的康文署康樂設施於5月21日重開大部分設施，包括公眾游泳池的主池及副池、健身室及燒烤場、部分分區圖書館等。天氣炎熱不少人都打算於泳池重開後游水，有西班牙研究指出，泳池水並播毒風險並非最高，而是泳池內其他地方。美國疾病控制及預防中心（CDC，疾控中心）日前發佈泳池防疫指引，呼籲大家勿共用游泳設備和用品。

近日由7位科學中心的專家組成研究團隊，分析新冠肺炎病毒於多種公共設施，包括泳池、泳灘或桑拿室的傳播風險，研究並於近日在西班牙高等科學研究理事會（CSIC）官網發表。研究指出，病毒於泳池水中傳播風險不高，原因是一般用於游泳池的消毒劑，例如氯已具有消滅病毒的功效。至於泳灘，研究又指出海水中的鹽分會減低新冠病毒活躍度，減低傳染能力，海水本身亦具有稀釋物質能力，因而會降低病毒濃度，難以透過海水播毒。

不過，市民泳灘、泳池都不可掉以輕心。研究指出，泳灘及公眾泳池的更衣室可能有傳播病毒的風險。其中有機會透過接觸沐浴設施來傳播新冠病毒，患者如果咳嗽、打噴嚏有機會播毒，加上此類公共設施內會人群聚集，令傳播風險更高。專家提醒，使用此類公共設施時應要注意個人衛生，就算到泳灘、泳池，勤洗手等防疫措施亦要做足。

美國疾病控制及預防中心日前針對泳池使用者，發出防疫指引，呼籲泳客要做足以下的防疫措施：

注意個人衞生

在泳池範圍外時刻佩戴口罩

與非同住者保持約1.8米社交距離

避免與非同住者共享游泳設備和用品

至於泳池設施經營者亦要留意以下的防疫措施：

避免舉辦團體活動

應在場所加設防疫告示

分隔休閒椅等設施，讓使用者保持適當社交距離

加強清潔場內設施，例如毛巾架、扶手等泳池設備

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責任編輯：王俊賢