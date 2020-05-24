【雙碩士藝人】車震朱慧敏感後悔寄情學業久未露面　55歲梁榮忠最愛鍾麗淇：終身不娶

▲ 愛情路不順的梁榮忠寄情學業。

曾與李克勤主持TVB節目《殘酷一叮》而成為金牌司儀的梁榮忠，於15年前因與朱慧敏「車震」一事以致形象插水，並與相戀8年的鍾麗淇分手收場。後悔不已的梁榮忠坦承鍾麗淇是其此生最愛並表示終身不娶，其後發奮努力學習，成為圈中少有的雙碩士藝人。

畢業於演藝學院的梁榮忠先後接下《香港小姐競選》、《萬千星輝頒獎典禮》等大型活動主持，也接拍過不少影視作品，一度深受觀眾愛戴。

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▲ 梁榮忠和李克勤主持的《殘酷一叮》大受歡迎。（《經濟日報》資料庫）

梁榮忠因拍攝《刑事偵緝檔案III》與鍾麗淇戲假情真，其後發展成戀人，人前人後都十分甜蜜。

可惜，梁榮忠於2005年與朱慧敏合作《香港直播》而結緣，二人更被發現瞞着鍾麗淇「車震」，偷食事件令梁榮忠從此被封為「世紀賤男」，除了與拍拖8年的鍾麗淇分手外，梁榮忠也開始淡出幕前工作並轉投港台DJ工作。

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▲ 梁榮忠主力擔任DJ工作。（開心日報FB圖片）

梁榮忠一直很後悔犯錯，曾於訪問中坦言一生中最愛的是鍾麗淇，且表示會終身不娶。

愛情路不順利，梁榮忠專注於學業，分別於2011年取得演藝學院戲劇學院的藝術碩士，以及於2013年取得中文大學文化管理碩士，為圈中少有的雙碩士藝人。

▲ 鍾麗淇保養得宜。（鍾麗淇IG圖片）

梁榮忠的前度鍾麗淇經歷情傷後重新振作，於2010年嫁給中意混血男友Nardone Ruggero，並育有兩名女兒，一家四口幸福快樂。

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