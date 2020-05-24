網民發起銅鑼灣遊行反對國歌法　警方發射多枚催淚彈

▲ 警方發射多枚催淚彈。（陳國峰攝）

有網民發起今日（24日）下午在銅鑼灣及灣仔遊行，反對《國歌法》及「港版國安法」。數百名示威者在鑼灣祟光百貨對開聚集，部分人手持標語。

▲ 大批市民響應網上號召，到銅鑼灣一帶遊行。（陳國峰攝）

警方早前表示，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。

警方於下午12時50分左右，於銅鑼灣祟光百貨門外舉起藍旗，並警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。隨後，部分人士走出軒尼詩道，佔據行車線，警方便發射多枚催淚彈。警方更出動水炮車，並於銅鑼灣鵝頸橋底一帶戒備。

▲ 警方祟光百貨門外舉起藍旗。（陳國峰攝）

警方表示， 在下午1時許，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，大量巴士及電車等車輛無法前進。警方在現場維持秩序，有暴徒向警察投擲雨傘、水樽等雜物。為制止暴徒的暴力行為，警方使用最低所需武力，包括施放催淚煙。

▲ （陳國峰攝）

警方警告暴徒立即停止違法暴力行為，並指會果斷採取執法行動，阻止暴徒破壞社會秩序及危害市民生命安全，呼籲現場市民盡快離開。

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責任編輯：郭詩詩