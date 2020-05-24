【港版國安法】韓正指「港版國安法」中央經深思熟慮 籲港區人大做好宣傳及解讀

▲ 韓正（中）與港區人大代表會面，提出3點希望。（資料圖片）

主管港澳事務的中共政治局常委、副總理韓正，今早（24日）與在北京出席人大會議的港區人大代表會面，據悉韓正向人大代表提出3點希望，希望回港後能用港人語言，宣傳及解讀好「港版國安法」的立法，安定人心、支持特首及特區依法施政，解決深層次矛盾、做好疫情防控工作。

據了解韓正於會上回應「港版國安法」事宜，強調中央已深思熟慮，今次立法意義重大，可保持一國兩制運作，提醒不要低估中央的決心，而「港版國安法」與《基本法》第23條沒有衝突，港府仍要就23條立法履行憲制責任。

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，以及中聯辦主任駱惠寧等都有出席會面，會面歷時約1小時。

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責任編輯：陳宛彤