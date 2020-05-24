【再見忌廉哥】香港最紅貓店長忌廉哥逝世　今日4點與粉絲最後告別

▲ 香港最紅貓店長忌廉哥逝世。

已屆14歲高齡的忌廉哥今日已離世，其官方fb亦已證實消息。忌廉哥曾是尖東一間報檔的貓店長，憑其又肥又圓的可愛外表成功擄獲不少街坊歡心，紅透尖東一帶，及外更成為香港貓明星，紅遍中外網絡，更曾殺入CNN 電視台做訪問。官方fb表示，如粉絲想見忌廉哥，可以今日下午4:00前到忌廉家族。

忌廉哥官方fb「忌廉哥 與 忌廉家族」發帖表示，忌廉已離世：

再見了，我們親愛的忌廉……忌廉今日開心的去到彩虹橋，去探望牠的好朋友們~忌廉的離開只是在另一國度去守護著大家，忌廉家族會延續你的使命，繼續宣揚你的正能量~忌廉你永遠都會活在我們心中，讓這份愛可以繼續延續下去，願你一路好走…… 如果大家想最後見見忌廉，可以在今日下午4:00前到忌廉家族，多謝合作~

事實上忌廉哥已屆14歲高齡，是一隻英國短毛猫。忌廉哥可算是香港最紅的貓明星，最初與主人高氏夫婦於尖東報紙檔看店，及後愈來愈多粉絲冒名而來，只為見忌廉哥一面。人氣高企的牠曾是多個品牌的代言人，更曾與食物及衛生局局長高永文拍照留影，宣傳籌款活動。

▲ 結業當日不少人都依依不捨。（相片來源：經濟日報資料室）

忌廉哥知名度遠至台灣、日本及韓國外，就連CNN、俄羅斯電視台及德國人氣博客也追訪牠的故事，「忌廉哥亦發行了不少人氣商品。

詳細請看：

忌廉哥「殺入」CNN「電暈」主播

CNN訪問「忌廉哥」片段 喵喵喵！

▲ 過往不少粉絲冒名到尖東報紙檔見忌廉哥。（相片來源：經濟日報資料室）

及至2016年，報紙檔不敵高昂租金而結束營業。結業當日不少粉絲湧到報紙檔。退休後忌廉哥生活「優哉游哉」，最愛「攤在地下」，但由於忌廉哥退休後飲食定時、亦不如以往在店內有不少人餵牠食零食，令其體重由原本8.2kg、大減1.3kg至6.9kg，減幅達16%！然而，醫生仍未滿意，認為忌廉哥仍需努力減肥。

▲ 去年8月5日生日當天，忌廉哥收到不少罐罐，及後轉送予義工幫助流浪動物。（相片來源：忌廉哥 與 忌廉家族）

2019年8月4日是忌廉哥14歲生日，約相等於人類70多歲，當時主人高先生曾為忌廉哥舉行生日會，並將邀請動物義工到場分享，不少粉絲都向忌廉哥送上罐罐及零食，而高先生將所有罐罐即場轉交義工，幫助流浪動物。

責任編輯：林卓昕