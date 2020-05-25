工程師集腋成裘組裝負壓病房　業界捐出物資不足1個月便建成

▲ 建成的組合屋負壓房長6米、闊4.5米、高3.1米、重25噸；房內分為前廳、病房、獨立洗手間和機電設備房。(梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情一度嚴峻，令公立醫院負壓病房出現緊絀。有工程師早於疫症之初，已設計出以組合屋形式，建高規格負壓病房，有前廳、病房及獨立洗手間，更設監察負壓狀況的警報系統，早前獲9間公司以1元捐出物資，並於不足一個月工期下製出成品，盼與政府作交流研究。

新冠肺炎疫情今年初襲港，3月隨海外回流者多，確診個案急升，醫管局負壓病房使用率一度急增至逾7成。不過，負責公院負壓病房建造的英國醫療工程學會香港分會主席、工程師學會高級副會長源柏樑有鑑於組裝合成建築法（MiC）盛行，早於2月時已做好負壓組合屋設計圖。

他稱，4月初曾向坊間防疫基金申請資助，卻以「非製造防疫物資」被拒，遂向工程業界「眾籌」，盼可盡快獲取建造資金；所幸短時間內已獲9間公司出手支援，在不足一個月內製成符合美國疾病管制與預防中心（CDC）的標準負壓房。

▲ 負責建築的工程師團隊在組合屋負壓病房前合照

源柏樑解釋，以組合屋建成的負壓房長6米、闊4.5米、高3.1米、重25噸，設有不能同時開啟的兩扇門，確保病房內污染物不會外流；而房內有前廳、病房、獨立洗手間及機電設備房，亦有可為食物及工具消毒的UV殺菌裝置，負壓房外備有監察負壓狀況的警報系統，規格與公立醫院的負壓房無異。

他補充，整個工程所需的物資均由業界以1元象徵式收費捐出，包括提供工地和統籌的金門建築有限公司、提供組合屋的鋁遊家有限公司，及提供空氣過濾設備的麥克維爾空調有限公司等；惟如要計算建造成本，每個組裝負壓房約100萬元，但可於一個月內完成，更防風防水保用50年。

▲ 每個組合屋負壓病房要價約100萬元，每個可保用50年，亦具防風防水能力。(梁偉榮攝)

源柏樑坦言，是次建造負壓房是為抗疫略盡綿力，亦希望展現本港工程師能力，足以媲美國際︰「從國際公開資料看不到這樣高規格組合屋負壓病房設計， 一般都是簡單帳縫式或裝配式住房設計。」

是次項目的主要合作公司金門建築有限公司認為，有了是次項目的經驗，相信有需要時可於1個月內，將現時竹篙灣用作檢疫用途的組合屋變成負壓病房，惟由於負壓病房的硬件和空間需求較高，單位數目肯定不如檢疫組合屋多。

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記者：陳梓蔚