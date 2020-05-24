水炮車銅鑼灣鵝頸橋發射水炮驅散人群　警方指暴徒灣仔拆竹棚及雜物堵路

▲ 警方指有暴徒走出銅鑼灣告士打道行車線，防暴警察出動驅趕。(陳國峰攝)

有示威者響應網上號召，今日(24日)下午由銅鑼灣進行「流水式」遊行。下午約3時，警方水炮車於銅鑼灣鵝頸橋橋底位置射出水柱驅散示威者。

▲ 灣仔莊士敦道有示威者設置磚陣。(曾耀輝攝)

此外，警方指今午約2時，有暴徒於灣仔將路邊搭建的竹棚拆毀並搬出駱克道，亦有暴徒將路邊石頭、花槽植物及雨傘放在路中心，阻塞行車線，正在現場一帶採取執法行動，會使用最低所需武力，包括施放催淚煙。

▲ 有示威者在修頓球場外焚燒雜物，消防到場救熄。(曾耀輝攝)

下午約2時30分，有暴徒以垃圾桶、竹枝及石頭等雜物堵塞銅鑼灣告士打道，障礙物橫跨多條行車線。有暴徒跨越圍欄，步行闖入附近的行車天橋及馬路，多輛汽車被逼停駛，大批暴徒在車輛之間穿梭，嚴重危害自身及道路使用者的行車安全。警方警告暴徒停止堵塞馬路和干擾正在行駛的車輛，以免造成意外。

▲ 示威者搬出雜物堵路。(曾耀輝攝)

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責任編輯：蘇文軒