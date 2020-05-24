調查指劏房戶遇風災成家居災難　促港府訂立完整的災後支援制度

▲ 香港賽馬會災難防護應變教研中心調查發現，近6成半受訪者居住的大廈曾受颱風影響。（曾耀輝攝）

本港房屋租金昂貴，不少基層市民選擇租住劏房、天台屋的等較便宜的不適切居所，但當遇上風災吹襲，居所或易遭受破壞。有機構發起有關風災對不適切居所居民影響調查，發現發現有76%的受訪者曾受颱風影響，當中出現屋頂飛脫、天花下塌等。團體希望政府把不適切居所，如低窪與近岸地區列入風災高危地區，並改善支援服務。

【港版國安法】韓正指「港版國安法」中央經深思熟慮 籲港區人大做好宣傳及解讀

香港聖公會麥理浩夫人中心與香港賽馬會災難防護應變教研中心於去年5月至7月期間，以上門形式訪問了104位居住在不適切居所住房，主要以天台屋、劏房、板間房。調查發現，近8成受訪者評定自己的「防風意識」為合格（5分以上），但同時近6成半受訪者居住的大廈曾受颱風影響，包括水渠淤塞、停電、電掣著火等；只有不足2成受訪者曾預早儲備飲用水和電筒。

另外，有7成半受訪者的居所曾受颱風破壞，例如遇上單位出現滲水問題、水浸、家具被浸濕及窗戶被吹破等；近1成受訪者或其家人因颱風吹襲後環境混亂，例如平台上的離物橫飛，而導致受傷或病倒，惟逾半數受訪者在風後沒有獲得任何協助，需獨力處理及承擔颱風所致的經濟損失。

【港版國安法】陳茂波：國安法有助維持有利營商和投資環境

近6成受訪者表示颱風後需要經濟援助以重置家園，近5成受訪者表示需要協助清理或維修受破壞家具，以及4成受訪者表示因颱風時不能購買食糧而需要食物援助。

▲ 賴先生表示去年8號風球期間，家中的鋼筋石屎剝落。（曾耀輝攝）

居住於葵涌某唐樓劏房單位的賴先生表示，去年8號風球期間，家中的鋼筋石屎剝落，「雨水不斷打入來，窗都飛了出街」，家中跟出現水浸「浸到上腳眼」，他指當時曾致電屋宇署求助，惟「打了3日電話都只是聽到錄音」，由於感覺十分危險，社工說可有幾千元的搬遷津貼，但由於市面租金太高而未有搬遷。

其後賴先生找來業主求助，惟業主於3個月後才找來簷篷「擋一擋」。他稱，若下次再遇颱風，相信亦會遇上相同情況，「到時都不知怎算」。

▲ 程女士（左）表示，2018年的「山竹」令家中的板塊被吹走。（曾耀輝攝）

另一名在城門水塘居於寮屋劏房5年的程女士於前年颱風「山竹」時亦遇上「災難」，其家中的板塊被吹走，，傢俬全部濕透，雖然後來獲社署派發8000元的緊急援助金，惟詢問裝修師傅時被告知實際費用動輒過萬，令她感到求助無門，後來獲中心義工幫助以帆布蓋上臨時屋頂。

【港版國安法】薛永恒：維護國家主權安全是港府須履行的憲制責任 不影響守法港人各權利及自由

香港賽馬會災難防護應變教研中心總監羅信堂認為，調查反映不少住戶的防風意識不足，未有採取適當的預防措施，而本港社會亦未有足夠的應對措施，以協助基層住戶預防風災及善後工作，令經濟資源緊拙的基層家庭帶來更大影響。

香港聖公會麥理浩夫人中心高級服務協調主任陳清華指，風災在港普遍，很多人會因而忽略、低估其嚴重性。中心建議，政府應將舊樓中的不適切居所列入風災高危地區，訂立完善的災前、後支援系統；為舊樓劏房戶成立專業「防災支援小隊，聯同機電工程署、渠務署及屋宇署等部門，協助及早發掘市民的居所於颱風下的潛在風險，做好預防措施；及訂立完整的災後支援制度，包括求助專線、申請支援資格、援助內容及發放的援助金指標等，加強和公眾宣傳教育，讓市民掌握如何求助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴