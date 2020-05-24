【港版國安法】銅鑼灣一帶示威遊行　警方拘逾40人涉非法集結(不斷更新)

▲ 警方在銅鑼灣波斯富街舉起黑旗。(陳國峰攝)

全國人大會議審議「港區國安法」並即將於本周四(28日)表決，香港《國歌法條例草案》亦將於周三（27日）恢復二讀辯論，有網民號召今午(24日)在港島區進行「流水式」遊行抗議，有人在銅鑼灣軒尼詩道行出馬路及以雜物堵路，警方在銅鑼灣與灣仔一帶多次發射催淚彈驅散人群，水炮車亦出動多次射水。

▲ 灣仔一帶有多人聚集。(曾耀輝攝)

【16:00】警方指，下午約3時半，有暴徒在銅鑼灣破壞商店，以磚頭等硬物擊毀店舖的玻璃，玻璃碎片散落一地。而在較早之前，有暴徒在軒尼詩道近波斯富街一帶，掘起行人路的磚頭，附近路面佈滿磚頭及碎石，危害道路使用者的安全。

▲ 警員清理路障。(曾耀輝攝)

【15:45】警方指，下午約2時半銅鑼灣有大批暴徒爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，完全罔顧現場道路使用者的安全。警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制服拘捕。事件中至少40名男女涉嫌參與非法集結被捕。

▲ 警方施放催淚彈。(陳國峰攝)

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責任編輯：蘇文軒