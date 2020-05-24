【港版國安法】銅鑼灣一帶示威遊行　120人涉非法集結被捕(不斷更新)

▲ 警方在銅鑼灣波斯富街舉起黑旗。(陳國峰攝)

全國人大會議審議「港區國安法」並即將於本周四(28日)表決，香港《國歌法條例草案》亦將於周三（27日）恢復二讀辯論，有網民號召今午(24日)在港島區進行「流水式」遊行抗議，有人在銅鑼灣軒尼詩道行出馬路及以雜物堵路，警方在銅鑼灣與灣仔一帶多次發射催淚彈驅散人群，水炮車亦出動多次射水。

【17:15】警方指，自中午12時起大批暴徒在銅鑼灣及灣仔一帶集結，作出違法暴力行為。有大批暴徒闖入仍然有車輛行駛的馬路，以雜物堵路，大量汽車被逼停下受困或需掉頭離開。有暴徒乘機縱火焚燒雜物，並涉嫌從大廈天台向下投擲玻璃樽，危及附近市民及商戶的安全。暴徒又肆意破壞社區設施，包括拆毀馬路鐵欄、擊毀馬路交通燈、撬起路面渠蓋及掘起地面磚頭等。在銅鑼灣一帶，更有商舖被暴徒破壞，大量玻璃被擊碎。截至下午4時半，至少120人被捕，大部分均涉嫌非法集結。

▲ 灣仔一帶有多人聚集。(曾耀輝攝)

【16:40】警方指下午3時許，有暴徒在銅鑼灣波斯富街62-68號快樂大廈的天台集結，其間懷疑向地面投擲多枚玻璃樽，危及途經市民的生命安全，在現場截停8人，其中4人涉嫌非法集結被捕，其餘4人則涉嫌協助及教唆非法集結。

【16:30】警方在崇光百貨外制服多人，消息指約80人被捕。

【16:10】銅鑼灣時裝店玻璃被打破。

▲ 有時裝店玻璃被打破。(陳國峰攝)

【16:00】警方指，下午約3時半，有暴徒在銅鑼灣破壞商店，以磚頭等硬物擊毀店舖的玻璃，玻璃碎片散落一地。而在較早之前，有暴徒在軒尼詩道近波斯富街一帶，掘起行人路的磚頭，附近路面佈滿磚頭及碎石，危害道路使用者的安全。

▲ 警員清理路障。(曾耀輝攝)

【15:45】警方指，下午約2時半銅鑼灣有大批暴徒爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，完全罔顧現場道路使用者的安全。警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制服拘捕。事件中至少40名男女涉嫌參與非法集結被捕。

▲ 警方施放催淚彈。(陳國峰攝)

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責任編輯：蘇文軒