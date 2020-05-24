發展局資助復修兩空置用地工程已展開　元朗舊校改建社區中心8月最快營運

▲ 神召會元朗錦光堂早前獲批租用元朗南生圍前小商新村公立學校，計劃把其發展為綜合社區服務中心。（發展局局長網誌圖片）

發展局去年2月推出10億元資助計劃，以支援租用空置用地的非牟利機構展開復修工程，發展局局長黃偉綸今（24日）發表網誌，透露計劃資助的8個項目中，有兩個已開展工程，包括有教會租用在元朗南生圍的舊公立學校，改建為社區中心，預計8月投入服務。

黃偉綸又於網誌上特別提及「港版國安法」，期望港人明白其根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，也是香港特別行政區政府的職責所在。

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黃偉綸表示，資助計劃下有8個項目獲批，當中6個將於今年內陸續動工或展開詳細設計和工地勘測等前期工作，而有兩個已完成擬議工程的詳細設計、工地勘測、地盤測量和工程合約招標，並已開展復修工程。

其中神召會元朗錦光堂租用元朗南生圍前小商新村公立學校，以改建為綜合社區服務中心已開展工程，佔地882平方米，較中心現址面積大一倍，預計工程7月底會完成，中心8月可以投入服務。

▲ 綜合社區服務中心復修工程7月底會完成，8月可以投入服務。（發展局局長網誌圖片）

中心服務發展主任何子健亦表示，空置校舍有一些基本設施，但仍需進行較大規模的復修，要申請電錶水錶、營運相關牌照，以及符合已更新的法例要求等，過程中得到不同專業部門的協助，令復修工程順利進行。

黃偉綸又提到，政府除批出資助，亦會提供技術上的建議及支援，以協助工程順利完成，局方會派員視察地盤，並參與工程進度會議，確保施工安全、工料質量良好、工程按合約要求如期完成、做好建築成本控制等。

如工程進行期間出現問題，局方和專業部門會提供技術支援，以期順利完工，讓市民盡早享用新建的設施；項目進行期間，會就工程進度以實報實銷方式發放撥款，強調局方會密切監督每項工程的進展，並要求機構定期提交進度報告。

對近期受疫情影響的團體，會作彈性處理，預先發放部分撥款，協助機構應對財政上的困難。

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責任編輯：鄧凱文