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【港版國安法】林鄭月娥：Facebook多留言提23條立法　中央出手有必要

政治 15:52 2020/05/24

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林鄭月娥表示，會盡全力向公眾宣傳和解釋這次為國家安全立法的重要性。（資料圖片）

繼多名司局長發網誌談及「港版國安法」後，特首林鄭月娥今日（24日）亦在Facebook上發文，稱近月不少留言鼓勵的市民，都提出盡快啟動《基本法》第23條立法，而全國人大作為國家最高權力機關，主動出手是有必要性及迫切性。

林鄭月娥表示，大部份關心、熱愛香港的市民到暴力不斷升級、鼓吹２港獨越趨猖獗、外國勢力干預香港內部事務，而面對近乎癱瘓的立法會，反問是否有能力，在立法會通過任何維護國家安全的法律。她認為，中央主動出手，授權全國人大常委會制定有關对律，再由特區公布實施，是既有必要性，也有迫切性。

林鄭月娥又指，會與其團隊，盡全力向公眾宣傳及解釋立法的重要性，以抗衝反華勢力及反政府人士，正動員的無理攻擊及肆意詆毀，相信絕大多數香港市民眼睛雪亮，不會被破壞社會安寧的勢力矇騙。

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責任編輯：陳宛彤

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