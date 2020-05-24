【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊 22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦
娛樂 16:04 2020/05/24
電影《忘不了》飾演張栢芝兒子的童星原島大地宣布婚訊，原島大地將迎娶日本女生HaRuNa（晴奈），正式封盤。
現年22歲的原島大地於社交平台貼出與另一半的合照，二人於海邊共進晚餐，十分浪漫。
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照片中的原島大地手持大束紅玫瑰並戴上婚戒的他，展現甜蜜又幸福的笑容。
他公布婚訊：
我結婚啦！老婆是22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈）謝謝大家一路以來的關心，願大家平安健康！
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中日混血兒原島大地於6歲時參演電影《忘不了》，飾演與張栢芝沒有血緣關係的母子，年紀小小的他早已備受關注。
他於2018年拍攝電影《某月某日》，並與英皇小花湯怡飾演一對情侶，當時的他曾於訪問中表示從未拍過拖，拍攝此戲令他對愛情開始有憧憬，沒想到事隔兩年已有好消息！
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撰文 : TOPick柴犬出動