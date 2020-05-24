【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦

▲ 原島大地宣布結婚！

電影《忘不了》飾演張栢芝兒子的童星原島大地宣布婚訊，原島大地將迎娶日本女生HaRuNa（晴奈），正式封盤。

現年22歲的原島大地於社交平台貼出與另一半的合照，二人於海邊共進晚餐，十分浪漫。

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▲ 原島大地公布婚訊。（原島大地微博圖片）

▲ 原島大地貼出與太太的合照。（原島大地微博圖片）

▲ 原島大地手持大束玫瑰。（原島大地微博圖片）

照片中的原島大地手持大束紅玫瑰並戴上婚戒的他，展現甜蜜又幸福的笑容。

他公布婚訊：

我結婚啦！老婆是22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈）謝謝大家一路以來的關心，願大家平安健康！​​

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▲ 原島大地於《忘不了》與張栢芝演一對母子。（《忘不了》劇照）

▲ 原島大地與湯怡於《某日某月》合演情侶。（《某日某月》劇照）

中日混血兒原島大地於6歲時參演電影《忘不了》，飾演與張栢芝沒有血緣關係的母子，年紀小小的他早已備受關注。

他於2018年拍攝電影《某月某日》，並與英皇小花湯怡飾演一對情侶，當時的他曾於訪問中表示從未拍過拖，拍攝此戲令他對愛情開始有憧憬，沒想到事隔兩年已有好消息！

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