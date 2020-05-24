【抗癌鬥士】生命倒數前一天拍YouTube道別　韓國女生不敵癌魔離世：想更積極快樂

▲ 韓國一名患癌女生拍YouTuber作最後道別。

生命長短有限，假如只剩下最後一天，你會怎樣過？韓國一名女生去年證實患上膽道癌，之後一直在YouTube拍片，紀錄抗癌路上點滴。直到近日，她再公開一段影片，當時她身處醫院，身體承受著極大煎熬，感覺自己命不久矣，但仍然在熒幕前面露笑意，然而在隔天，她就不敵癌魔離世。影片亦成為她的最後遺作。

▲ Eun Chan在發現患癌後，就開始拍攝「戰鬥日記」，紀錄抗病路上點滴。（影片截圖）

韓國一名叫Eun Chan的YouTuber，在2019年4月確診膽道癌。膽道癌是一種高危癌症，即便靠手術切除腫瘤，存活率依然不長。加上許多患者出現症狀才求醫，許多時已發生轉移或已是末期，康復機率不高。

▲ Eun Chan未發病前。（影片截圖）

Eun Chan在發現患癌後，就開始拍攝「戰鬥日記」，紀錄抗病路上點滴，拍攝內容包括向觀眾介紹膽道癌、自己用藥後的副作用等，雖然患病後身體飽受煎熬，但她在鏡頭前總是樂觀面對，因此也得到不少網民支持。

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▲ 即使患癌後身體飽受痛苦，Eun Chan依然以樂觀積極的態度面對病魔。（圖片來源：Instagram）

直到今年5月，她的病情急轉直下，在公開「第49集戰鬥日記」後終於不敵癌魔離世。她在拍攝前已知自己不久人世，想以影片作最後告別。在影片起初，變得相當瘦弱的她面戴笑意，先向大家問候，接著談到最近天氣很熱，身體變得很輕，繼而又說：

我原本想在出院後，以漂亮臉孔向大家問好，但我想...應該沒辦法了。

▲ Eun Chan選擇拍攝YouTube作最後道別。（影片截圖）

在影片中，她提到自己遇上許多問題，但她仍然希望自己能積極快樂。影片公佈後第二天，Eun Chan的妹妹就公佈姐姐的死訊。妹妹表示，姐姐在拍攝最後一段影片時，顯得非常辛苦，但最後還是堅持拍下去：

在姐姐抗癌的這一年來，她的積極和堅強令我感到驚訝。即使是最後一段影片，在知道自己快撐不下去時，她也完全沒有露出沮喪消極的反應，依然笑著把影片錄完。

相關影片如下：

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責任編輯：李迦善