【港版國安法】任志剛：有助鞏固國際金融中心地位　金融市場震盪非因擔心立法

▲ 任志剛認為，「港版國安法」的立法有助鞏固香港國際金融中心地位。（資料圖片）

全國人大將「港版國安法」納入議程，消息一出，前日（22日）的恒生指數一度跌逾1400點。不過，前金管局總裁、行政會議成員任志剛則認為，「港版國安法」有助鞏固香港的國際金融中心地位。

任志剛表示，香港在一國兩制安排，以及健全的貨幣金融體系下，是內地與外地之間，資金融通的理想場地，國際投資者、融資者和金融中介機構人員，都希望在一個安穩的社會環境中工作和生活，不過去年6月開始出現連串遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安，直指不有效遏止會令香港永無寧日、重大削弱香港國際金融中心地位。

任志剛強調，香港絕對不能被外國勢力利用，成為打擊中國的基地，而訂立「港版國安法」，是有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，將會令香港社會重回安穩，國際金融活動亦可無憂地繼續在香港進行，鞏固香港國際金融中心地位。

自立法消息公布，股票市場即時受到影響，不過任志剛相信，香港金融市場出現一些振盪，並非因為對立法擔心，而是擔心美國或以此為借口，採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」。

他補充，中美關係的發展，對高中資概念比重的香港金融市場表現，是有一定影響，但市場正常升跌，不會影響底子好、基礎厚的香港貨幣金融體系的健全結構，如果美國將金融「武器化」，會引致中國企業不能在美國集資，令中資概念股回歸，中國或會加快將人民幣國際化，以減低美元的束縛，香港更能發揮其國際金融中心的功能。

責任編輯：陳宛彤