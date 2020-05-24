【免費機票】疫情放緩日本解禁在即　日本國家旅遊局送雙人來回機票

▲ 日本國家旅遊局（JNTO）近日舉辦「日本總有再去的理由ー擁抱自然 樂活山系遊」活動，活動勝出者可獲得送出雙人來回日本機票。

隨着肆虐全球的新冠肺炎疫情逐漸放緩，各國的旅遊入境禁令亦有放寬跡象，當中港人的「鄉下」日本亦解禁在即。為在疫情後振興當地旅遊業，日本國家旅遊局近日亦舉行活動，活動勝出者更可獲得雙人來回日本機票，機票可選航點包括鹿兒島、高松及釧路，「思鄉情切」的各位要把握機會。

日本國家旅遊局（JNTO）近日舉辦「日本總有再去的理由ー擁抱自然 樂活山系遊」活動，活動勝出者可獲得送出雙人來回日本機票，讓港人在疫情過後可到日本享受一趟山系之旅，有關活動詳情如下：

登入「日本總有再去的理由ー擁抱自然 樂活山系遊」活動網頁

先在官網回答兩條簡單問題

根據指示分別從屋久島、德島及阿寒湖中挑選一個最適合自己心水的旅程，並撰寫最多150字的原因

登記個人資料並提交，JNTO將選出回答最有心思的參加者，得獎者可獲日本雙人來回機票，名額1名。

活動日期：即日至6月30日

機票可選航點：鹿兒島、高松、釧路

機票出發日期：今年8月1日至明年3月31日，部分日子不適用。

得獎結果將於7月中旬在「Visit Japen HK」Facebook專頁公布。條款及細則留意JNTO網站。

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責任編輯：王俊賢